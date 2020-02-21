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Без макияжа и в повседневной одежде: избранница Киану Ривза посетила светскую вечеринку

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Александра Грант – девушка Киану Ривза / Instagram / @grantalexandra

В Лос-Анджелесе прошла звездная вечеринка, которую организовала актриса Гвинет Пэлтроу. На светское мероприятие она пригласила не только своих знаменитых подруг, но и избранницу Киану Ривза – Александру Грант. Согласно снимкам, художница уже стала частичкой американского шоу-бизнеса.

Как известно, 2 ноября 2019 года Киану Ривз пришел на благотворительный вечер Art + Film в сопровождении Александры Грант. Этот выход спровоцировал немало разговоров, так как актер держал избранницу за руку, подтверждая все слухи о романе. С тех пор художница Александра Грант оказалась под прицелом журналистов: общественность ожидала новых деталей тайных отношений пары.

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Поэтому появление женщины на светской вечеринке Гвинет Пэлтроу спровоцировало немалое обсуждение. Александра Грант посетила событие в обыденных черных штанах и рубашке и без макияжа. В таком образе она сделала селфи с организатором встречи и актрисой Деми Мур. Фотографию стремительно распространили десятки инстаграм-пабликов и фан-групп.

Кіану Рівз прийшов на благодійний фестиваль з дівчиною: фото

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alexandra Grant (@grantalexandra)

Интересно, что главным условием вечеринки Гвинет Пэлтроу было отсутствие у ее гостей макияжа. На мероприятие она пригласила исключительно женщин, поэтому попросила их не стесняться и показать свою естественную красоту. Одной из первых, кто поддержал Гвинет в этой инициативе, стала ее голливудская подруга Деми Мур. Актриса посетила событие со своей дочерью Румер.

Красота – это гораздо больше, чем просто внешняя оболочка. Это то, что вы чувствуете. Я благодарна за то, что стала частью такого сильного и значимого вечера!
– написала Деми Мур в сети.

Кроме этого, светскую вечеринку охотно посетила Кейт Хадсон. Звезда всегда поражала общественность своими снимками без макияжа, поэтому и не удивительно, что она с легкостью приняла участие в мероприятии Гвинет Пэлтроу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Гвинет Пелтроу
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