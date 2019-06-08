Без принца Филиппа: королевская семья ярко завершила празднование дня рождения Елизаветы II

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Королевская семья ярко завершила празднование дня рождения Елизаветы II
Королевская семья ярко завершила празднование дня рождения Елизаветы II / www.gettyimages.com

Долгожданное официальное празднование дня рождения Елизаветы II завершилось. После многочасового парада Trooping the Colour по улицам Лондона вся королевская семья собралась на легендарном балконе Букингемского дворца, чтобы стать свидетелями грандиозного шоу воздушных сил Великобритании.

В грандиозном параде в день официального празднования дня рождения Елизаветы II приняли участие около 1400 солдат, Конная гвардия и другие подданные королевской семьи. После проезда первых монарших особ в каретах по улице Уайтхолл, все отправились в Букингемский дворец. Согласно традиции, все ближайшие представители монаршей семьи вышли на главный балкон королевского двора и наблюдали за эффектным шоу в небе.

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Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images
Завершение официального дня рождения Елизаветы II / Getty Images

Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images
Завершение официального дня рождения Елизаветы II / Getty Images

Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images
Завершение официального дня рождения Елизаветы II / Getty Images

На балконе главного британского здания можно было увидеть многочисленных представителей королевства: виновницу праздника Елизавету II; принца Чарльза и Камиллу Паркер-Боулз; принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи; принца Гарри и Меган Маркл; принца Эндрю, принцессу Беатрис, принцессу Евгению и Джека Бруксбенка; принца Эдварда, графиню Уэссекскую, леди Луиза Виндзор и Джеймса Виндзора; принцессу Анна и многие другие.

Завершення офіційного дня народження Єлизавети II / Getty Images
Завершение официального дня рождения Елизаветы II / Getty Images

Стоит добавить, что на праздновании дня рождения королевы Великобритании не было только 97-летнего принца Филиппа – супруга Елизаветы II, который ежегодно присутствовал на грандиозном событии. Можно предположить, что он себя чувствует не очень хорошо, из-за чего был вынужден пропустить торжества.

Почему Елизавета II дважды отмечает день рождения?
История двойного праздника берет свое начало еще с 1748 г. и имеет свое объяснение. Король Георг II стремился совместить военный парад с выносом флага по случаю его дня рождения, однако в ноябре люди не хотели мерзнуть, поэтому отказывались прийти на праздник. Это учли последующие британские монархи. Поэтому Елизавета II выбрала вторую субботу июня для проведения роскошного парада, на который съезжается вся королевская семья и люди со всего мира.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Великобритания Меган Маркл Кейт Миддлтон Елизавета II Королівська сім'я
Источник: LifeStyle 24
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