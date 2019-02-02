Бикини-пати: как "ангелы" Victoria's Secret отпраздновали день рождения Жасмин Тукс

В пятницу, 1 февраля, одна из самых любимых "ангелов" Victoria's Secret отпраздновала свое 28-летие. Калифорнийская красавица пригласила своих коллег и друзей на горячую вечеринку в Майами, чтобы отметить ее день рождения.

Поскольку уроженка Калифорнии родилась в один из самых холодных зимних месяцев, отпраздновать свое 28-летие она решила в теплом месте и под звуки океанских волн. Так, Жасмин Тукс пригласила своих близких на вечеринку в Майами.

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На свое небольшое бикини-пати она пригласила Шанину Шейк, Лаис Рибейро и, конечно, своего бойфренда. Жасмин Тукс вместе со своими подругами отдыхали на пляже в крошечных купальниках, которые позволили еще раз убедиться, что она не зря входит в число "ангелов" одного из самых популярных бельевых шоу Victoria's Secret. Модель попала в объектив камеры, когда возвращалась из океана вместе с подругами. На фото четко видно идеальную форму "ангела", а особенно ее тонкий животик, стройные ноги и упругий пресс. Также она вместе со своим бойфрендом попалась во время горячих поцелуев.

Также Жасмин Тукс опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео, на котором она откровенно демонстрирует свои упругие ягодицы.