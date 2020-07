Знаменитая американская певица Билли Айлиш, которая в 18-летнем возрасте уже стала лауреаткой Грэмми, в подростковом возрасте увлекалась творчеством Джастина Бибера. Вся ее комната была завешена плакатами артиста, а все песни она знала наизусть. Но ее одержимость Бибером была настолько большой, что родители думали отправить дочь к психотерапевту.

Еще в прошлом году во время интервью в шоу "Шоу Эллен Дедженерес" Билли Айлиш призналась, что была фанаткой Бибера и была невероятно рада, когда узнала, что на ее инстаграм-страницу подписался кумир. Но сторонники Билли даже подумать не могли, что ее увлечение канадским исполнителем может быть таким сильным.

Смотрите отрывок из интервью Билли Айлиш о Джастине Бибере:

Мама Айлиш-Билли Мэгги Берд-шоу "me & dad radio" на Apple Music рассказала об увлечениях дочери. Пик наибольшего восхищения Айлиш Бибером пришелся в 12-летнем возрасте. Девочка постоянно слушала хит исполнителя As Long As You Love Me и рыдала. Тогда же мама с мужем и отцом певицы Патриком О'Коннеллом думали отправить дочь к психотерапевту.

Когда вышло видео, Билли говорила об этом, была взволнованной и просто плакала, очень плакала. Мы хотели взять ее к терапевту, потому что из-за Джастина Бибера она очень страдала,

– рассказала 61-летняя Берд.

Сама же Билли Айліш призналась, что в свое время в возрасте 13, 14, 15 лет она плакала каждый день и не всегда из-за Бибера. В возрасте 17 и 18 лет она почти не плакала. "С гордостью могу сказать, что больше не плачу – я это преодолела... Я чувствую себя счастливее и больше не хочу плакать".



Юная Билли Айлиш на фоне плакатов с Джастином Бибером / Instagram / @billieeilish​

Комната Билли Айлиш с плакатами с Бибером / Instagram / @billieeilish

Ранее Джастин Бибер рассказывал, что желает защитить певицу от давления славы, которая однажды едва не убила его самого.

"Да, я просто хочу защитить ее. Я не хочу, чтобы она потеряла все это. Я не хочу, чтобы она прошла через все, через что я прошел", – комментировал Бибер.

Во время его популярности он злоупотреблял наркотиками и пребывал в депрессии, поскольку мировая слава пришла к нему слишком рано. "Я никому такого не желаю. Поэтому, да, если я ей когда-нибудь понадоблюсь, мне всегда можно позвонить", – говорил певец.