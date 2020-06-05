Известная американская певица, триумфатор Грэмми-2020 Билли Айлиш дала откровенное интервью, в котором призналась, что не чувствовала к себе сексуального интереса со стороны парней.

Билли Айлиш стала героиней нового выпуска знаменитого британского издания GQ. В разговоре с журналистами исполнительница рассказала подробности личной жизни и об отношениях с бывшими бойфрендами.

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Билли Айлиш об отношениях с парнями

18-летняя звезда призналась, что не чувствует к себе сексуального влечения со стороны ребят.

Я никогда не чувствовала себя желанной. Мои бывшие бойфренды никогда не заставляли меня так себя чувствовать. Ни один из них. И то, что я никогда не испытывала физического желания от кого-то, очень сильно повлияло на мою жизнь,

– рассказала Билли.



Билли Айлиш в съемке для журнала GQ / Фото: GQ, Danielle Levitt

Билли Айлиш о своем стиле одежды

Артистка говорит, что одевается необычно для общества из-за того, что не любит думать, как ее будут оценивать, как будут смотреть на размер груди. Однако она может в любой момент надеть майку и показать свою фигуру. Айлиш призналась, что иногда ей кажется, что ее не воспринимают, как женщину. Часто она чувствует себя в ловушке личности, которую создала собственными руками.



Американская певица Билли Айлиш / фото: GQ, Danielle Levitt

Певица в течение долгого времени ни с кем не встречается и сейчас ее сердце свободно, однако она не переживает из-за этого и называет свою свободу своеобразным наркотиком.

Харизматичная Билли Айлиш / фото: GQ, Danielle Levitt