Билли Айлиш призналась, что не испытывала сексуального интереса к себе в отношениях с бывшими
Известная американская певица, триумфатор Грэмми-2020 Билли Айлиш дала откровенное интервью, в котором призналась, что не чувствовала к себе сексуального интереса со стороны парней.
Билли Айлиш стала героиней нового выпуска знаменитого британского издания GQ. В разговоре с журналистами исполнительница рассказала подробности личной жизни и об отношениях с бывшими бойфрендами.
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Билли Айлиш об отношениях с парнями
18-летняя звезда призналась, что не чувствует к себе сексуального влечения со стороны ребят.
Я никогда не чувствовала себя желанной. Мои бывшие бойфренды никогда не заставляли меня так себя чувствовать. Ни один из них. И то, что я никогда не испытывала физического желания от кого-то, очень сильно повлияло на мою жизнь,
– рассказала Билли.
Билли Айлиш в съемке для журнала GQ / Фото: GQ, Danielle Levitt
Билли Айлиш о своем стиле одежды
Артистка говорит, что одевается необычно для общества из-за того, что не любит думать, как ее будут оценивать, как будут смотреть на размер груди. Однако она может в любой момент надеть майку и показать свою фигуру. Айлиш призналась, что иногда ей кажется, что ее не воспринимают, как женщину. Часто она чувствует себя в ловушке личности, которую создала собственными руками.
Американская певица Билли Айлиш / фото: GQ, Danielle Levitt
Певица в течение долгого времени ни с кем не встречается и сейчас ее сердце свободно, однако она не переживает из-за этого и называет свою свободу своеобразным наркотиком.
Харизматичная Билли Айлиш / фото: GQ, Danielle Levitt