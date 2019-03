Певица Билли Айлиш: кто это и о чем ее новый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go

Юная американская исполнительница Билли Айлиш завоевала большую популярность еще в 2018 году. Сегодня ее песни слушают миллионы поклонников, а новый альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go уже взорвал мировые чарты и музыкальные сервисы.

Кто такая Билли Айлиш?

17-летняя девушка родилась в Лос-Анджелесе в семье музыкантов с ирландскими и шотландскими корнями. Благодаря домашнему образованию и музыкальному воспитанию, девушка с детства получила все для бысторого начала музыкальной карьеры. Уже в 11 лет она начала записывать собственные песни.

Кроме вокала, Билли Айлиш интенсивно занималась танцами, но после долгих лет тренировок в 2016 году она получила серьезную травму и навсегда распрощалась с хореографией. Стоит добавить, что девушка также страдала от синдрома Туретта (расстройство центральной нервной системы), однако, на данный момент избавилась от него. Поэтому у нее появилось больше времени для музыки и уже в 2015 году для своего родного брата, который к тому времени уже имел собственную группу, она записала хит под названием Ocean Eyes.

Билли Айлиш – Ocean Eyes: смотреть видео онлайн

В августе 2017 года девушка выпустила собственный дебютный мини-альбом Do not Smile at Me, после которого компания Apple назвали Айлиш "артистом UpNext" от Apple Music. Это было обусловлено тем, что еще до выхода ее альбома более 800 тысяч пользователей сервиса добавили его себе в медиатеку.

Однако успех ее предыдущих песен, а именно дебютной Ocean Eyes, догнал ее уже в начале 2018 года. Уже к февралю того года сингл прослушали более 35 миллионов раз только на одном музыкальном сервисе Spotify.

Новый альбом Билли Айлиш

В январе 2019-го года Билли Айлиш назвали одной из самых перспективных звезд этого года по версии BBC Music. Поэтому молодая артистка не медлила с выпуском новых хитов и на днях выпустила новый альбом под названием When We All Fall Asleep, Where Do We Go. В него вошли 14 новых песен, которых ждали все подростки мира и их уже можно услышать на Apple Music с 29 марта.

When We All Fall Asleep, Where Do We Go песни:

Билли Айлиш – bad guy: смотреть видео онлайн

Билли Айлиш – xanny: смотреть видео онлайн

Билли Айлиш – all the good girls go to hell: смотреть видео онлайн

Билли Айлиш – my strange addiction: смотреть видео онлайн

Билли Айлиш – i love you: смотреть видео онлайн

Мы старались, чтобы каждая песня звучала совсем по-другому. Если посадить четырнадцать людей с разными вкусами в одну комнату и включить мой альбом, я хочу, чтобы каждому понравился хотя бы один трек,

– объяснила выход новых песен в своем альбоме Билли Айлиш.

Критики отмечают, что трудно сказать в каком жанре работает Билли Айлиш, ведь ее песни не попадают как под категорию поп-музыки и инди, так и даже в электронику. Ее стиль одежды и подачи собственной музыки отличается от других молодых исполнителей, ведь девушка не боится озвучивать остросоциальные темы, создавать видеоролики в формате фильмов ужасов и носить яркую и нестандартную одежду.