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Билли Айлиш написала саундтрек к юбилейному фильму о Джеймсе Бонде

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Билли Айлиш выпустила саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде / Instagram / @billieeilish

Всего в 18 лет Билли Айлиш сделала то, чем не могут похвастаться многие ее коллеги. Артистка стала лауреатом премии Грэмми и получила предложение от создателей легендарных фильмов о спецагенте Джеймсе Бонде.

Певица написала композицию, которая стала саундтреком к двадцать пятой киноленте франшизы. Трек с символическим названием No Time To Die ("Не время умирать") появился на ютуб-канале Билли Айлиш 13 февраля и сразу же покорил сеть. Всего за сутки ролик посмотрели более 2,5 миллиона раз.

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Лирическую песню талантливая артистка написала в соавторстве со своим братом Финнеасом О'Коннеллом. Кроме этого, Билли Айлиш стала самой молодой исполнительницей саундтрека за многолетнюю историю создания фильмов о Джеймсе Бонде. Сама артистка не скрывает, что получить такое предложение – очень почетно.

Это большая честь. "Джеймс Бонд" – лучшая кинофраншиза на все времена. Я все еще в шоке,
– поделилась Билли Айлиш.

Как известно, двадцать пятый юбилейный фильм о Джеймсе Бонде выйдет на экраны весной 2020 года. Агента 007 сыграл актер Дэниел Крейг. Незадолго до начала съемок в сети распространили слухи, что впервые в истории франшизы роль культового персонажа достанется темнокожему актеру. Однако продюсер фильма Барбара Брокколи опровергла все предположения.

Слушайте новую песню Билли Айлиш – No Time To Die: аудио

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Джеймс Бонд Билли Айлиш Музыка
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