Билли Айлиш одержала победу на British Awards 2020: кто еще стал лауреатом премии

Вечером 18 февраля в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения премиями British Awards 2020. Лучшие артисты Великобритании появились на красной дорожке и поборолись за престижные статуэтки. Кто же одержал победу – читайте в новости LifeStyle 24.

По традиции, масштабное шоу прошло в O2 Арена, в Лондоне. Именно там самые успешные британские артисты красовались перед журналистами, сверкая в роскошном и иногда пикантном наряде. Так, церемонию British Awards 2020 посетили зажигательная Lizzo, которая для участия в мероприятии прервала свой отпуск, Билли Айлиш, Льюис Капалди, Гарри Стайлс, Элли Голдинг и другие знаменитости. Гостем вечера стал и украинский артист Монатик.

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А вот относительно победителей премии, то триумфатором British Awards 2020 с легкостью можно назвать певца Льюиса Капалди. Именно этот талантливый британец получил несколько престижных статуэток. Не забыли организаторы наградить и Билли Айлиш, которую считают одной из самых успешных артистов. Кто еще стал лауреатом премии – читайте в списке победителей.

British Awards 2020: список победителей премии

Лучший артист – Stormzy

Лучшая певица – Mabel

Песня года – Someone You Loved от Льюиса Капалди

Смотрите клип к песне Льюиса Капалди Someone You Loved: видео

Лучший продюсер года – Фред Гибсон

Лучшая группа – Foals

Лучший музыкальный альбом – Psychodrama рэпера Dave

Открытие года – Льюис Капалди

Лучший иностранный артист – Tyler the Creator

Лучшая иностранная певица – Билли Айлиш