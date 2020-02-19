24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Билли Айлиш одержала победу на British Awards 2020: кто еще стал лауреатом премии

0 Читати новину українською
British Awards 2020: лауреаты премии / www.gettyimages.com

Вечером 18 февраля в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения премиями British Awards 2020. Лучшие артисты Великобритании появились на красной дорожке и поборолись за престижные статуэтки. Кто же одержал победу – читайте в новости LifeStyle 24.

По традиции, масштабное шоу прошло в O2 Арена, в Лондоне. Именно там самые успешные британские артисты красовались перед журналистами, сверкая в роскошном и иногда пикантном наряде. Так, церемонию British Awards 2020 посетили зажигательная Lizzo, которая для участия в мероприятии прервала свой отпуск, Билли Айлиш, Льюис Капалди, Гарри Стайлс, Элли Голдинг и другие знаменитости. Гостем вечера стал и украинский артист Монатик.

Интересно: Грэмми-2020: объявлены все победители престижной премии

А вот относительно победителей премии, то триумфатором British Awards 2020 с легкостью можно назвать певца Льюиса Капалди. Именно этот талантливый британец получил несколько престижных статуэток. Не забыли организаторы наградить и Билли Айлиш, которую считают одной из самых успешных артистов. Кто еще стал лауреатом премии – читайте в списке победителей.

British Awards 2020: список победителей премии

Лучший артист – Stormzy

Лучшая певица – Mabel

Песня года – Someone You Loved от Льюиса Капалди

Смотрите клип к песне Льюиса Капалди Someone You Loved: видео

Лучший продюсер года – Фред Гибсон

Лучшая группа – Foals

Лучший музыкальный альбом – Psychodrama рэпера Dave

Открытие года – Льюис Капалди

Лучший иностранный артист – Tyler the Creator

Лучшая иностранная певица – Билли Айлиш

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BILLIE EILISH (@billieeilish)

 

Главные новости 18 февраля: атака боевиков на Донбассе, годовщина расстрелов на Евромайдане
сегодня
453
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Великобритания Награды Билли Айлиш LifeStyle Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
18 февраля 17:17 Великий пост 2020: история и правила соблюдения
Квітослава Туз 33002
18 февраля 16:32 Что посмотреть в кино на этой неделе: "Зов предков" и "Дело Ричарда Джуэлла" среди премьер
Марта Вересюк 42
18 февраля 15:13 Кого вы видите победителем в финале Нацотбора Евровидения-2020: опрос
Уляна Журба 285
18 февраля 13:30 Нацотбор на Евровидение-2020: что известно о финалистах песенного конкурса
Юлія Турелик 399
18 февраля 10:33 "Скандал": кино о сексуальных домогательствах с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби
Юлія Ліпенцева 325
Новости
Больше новостей
Залиште відгук