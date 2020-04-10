Билли Айлиш отреагировала на триумф Грэмми-2020: было очень стыдно
Популярная американская певица, триумфатор Грэмми-2020 Билли Айлиш в откровенном интервью призналась, что ей было стыдно перед другими артистами пять раз получать статуэтки.
18-летняя Билли Айлиш заставила говорить о себе весь мир после того, как на главной музыкальной премии года Грэмми получила победу сразу в пяти номинациях. В разговоре с журналистом издания Dazed исполнительница прокомментировала свой триумф.
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Юная певица не ожидала такого результата на премии. Когда она вышла на вручение, то заявила, что не заслужила такого. Девушка откровенно рассказала, что ей было стыдно получать статуэтки.
Я была удивлена, до смерти удивлена. Мне было так стыдно, очень стыдно. Стояла перед Арианой Гранде и Ланой Дель Рей, а еще Бейонсе была номинирована и выиграла я. Я думала: "Нет, не заслуживаю такого."Они заслуживают,
– сказала Билли.
Напомним, 27 января 2020 года состоялась церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми. Эпатажная Билли Айлиш завоевала четыре статуэтки в основных категориях и стала самой молодой певицей, альбом которой признан лучшим.
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