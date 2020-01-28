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Билли Айлиш представила новый клип: звезда посвятила депрессивный трек брату

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Певица Билли Айлиш / Instagram / @billieeilish

18-летняя обладательница главных наград церемонии Грэмми-2020 неутомимо работает над новыми хитами. Накануне престижной премии Билли Айлиш поделилась новой видеоработой на песню everything i wanted, в которой появилась со своим братом. Мрачный клип рассказывает о настоящей дружбе и верности.

Эпатажная Билли Айлиш смогла завоевать звание "Лучший новый артист" на Грэмми-2020, а ее легендарный трек Bad Guy получил статуэтки "Запись года" и "Песня года". Со своей второй студийной работой When We All Fall Asleep, Where Do We Go? она победила в номинации "Альбом года". Однако певица не собирается останавливаться на достигнутом и с новым синглом everything i wanted в очередной раз покорила сердца поклонников.

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Клип появился на официальном ютуб-канале за несколько дней до триумфа исполнительницы на музыкальной церемонии и стал ее премьерной видеоработой, с которой она вошла в новое успешное десятилетие. Билли Айлиш снялась в нем вместе с братом. Видео начинается с трогательных слов, посвященных Финнеасу, который является продюсером звезды и активно способствует развитию ее творчества.

Финнеас – мой брат и лучший друг. Независимо от обстоятельств, мы всегда есть и будем поддерживать друг друга,
– написала певица в начале клипа.

Несмотря на довольно мрачную атмосферу видео, Билли Айлиш спела о верности. Песня everything i wanted рассказывает ночном кошмаре знаменитости: ей приснилось, что она покончила жизнь самоубийством, однако единственный человек, который не остался равнодушным – ее брат Финнеас.

Согласно сюжету, вместе они ездят по ночному городу, а затем их авто идет на дно реки. Режиссером клипа выступила сама Билли Айлиш, которая спродюсировала предыдущую работу на трек xanny.

Мой брат и я написали эту песню друг о друге, и я хотела создать картинку, которая подчеркивает, что, несмотря ни на что, мы всегда будем вместе,
– прокомментировала певица.

Billie Eilish – everything i wanted: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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