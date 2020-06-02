В США продолжают бушевать протесты против произвола полиции и расизма. Мировые знаменитости не только вышли на улицы вместе с другими неравнодушными американцами, но и воздержались от развлекательного контента в социальных сетях в рамках акции Blackout Tuesday. Черные квадраты появились в инстаграм-публикациях самых известных звезд.

После убийства полицейскими темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд в Миннеаполисе в США вспыхнули протесты расовой дискриминации и вседозволенности правоохранителей. Если раньше знаменитости скандировали на улицах наряду с другими гражданами, то после многочисленных задержаний протесты перешли и на просторы интернета и социальных сетей, информирует 24 канал.

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Так, представители музыкальной индустрии запустили акцию Blackout Tuesday. На движение в сети вдохновили Джамиля Томас и Брианна Агьеманг – темнокожие представительницы музыкальной индустрии. Они объяснили инициативу тем, что доходная музыкальная отрасль получает доходы в основном от темнокожих артистов.

Так, множество звезд и влиятельных компаний отказалось от публикаций развлекательного контента в социальных сетях, музыкальных релизов, онлайн-выступлений. Однако в инстаграм-профилях появляются фото Черного квадрата в знак солидарности с Black Lives Matter-международным движением против насилия к чернокожему населению.

Акцию Blackout Tuesday поддержали Бейонсе, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Рианна, Ариана Гранде, Эмили Ратаковски, Кайли Дженнер, Ким Кардашян, Риз Уизерспун, Майкл Джордан и многие другие.

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Что стало причиной протестов в США?

25 мая афроамериканца Джорджа Флойда задержали правоохранители за то, что он сопротивлялся после того, как его авто остановили. В сеть попало видео, на котором видно, что полицейский 7 минут давил на шею мужчины к земле и отпустил его лишь тогда, когда он был без сознания. Произвол полиции завершился смертью Флойда. 4 полицейских, участвовавших в задержании, уволили со службы. Дело начало расследовать ФБР.

США охватили массовые протесты, которые превратились в массовое мародерство: сжигают и грабят магазины. В результате столкновений с полицией задержали несколько тысяч американцев, а власти решили ввести комендантский час в эпицентрах вспышки протестов.