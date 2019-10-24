Блейк Лайвли потролила мужа Райана Рейнольдса неудачным фото

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / www.gettyimages.com

Голливудские супруги – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – уже давно прославились своим чувством юмора. Звезды часто шутят друг над другом в социальных сетях.

23 октября популярный актер Райан Рейнольдс отпраздновал свой день рождения. Знаменитости исполнилось 43 года. В честь этого особого праздника его жена Блейк Лайвли решила отомстить за все неудачные фото, которые мужчина опубликовал на своей странице в инстаграме раньше.

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Напомним, когда Блейк исполнилось 32 года, Райан показал серию снимков с женой, где она то закрыла глаза, то позирует не с лучшего ракурса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

 

Тогда поклонники думали, какой ответ придумает Блейк Лайвли. Итак, прошло 2 месяца и супруги празднуют день рождения Рейнольдса.

Актриса опубликовала фото в инстаграме, где за ней следят 25,6 миллиона подписчиков, на котором она сует палец в нос мужчине.

"Я выбрала лучшую фотографию. С днем рождения", – добавила в подписи Блейк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Блейк Лайвли
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