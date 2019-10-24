Блейк Лайвли потролила мужа Райана Рейнольдса неудачным фото

Голливудские супруги – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс – уже давно прославились своим чувством юмора. Звезды часто шутят друг над другом в социальных сетях.

23 октября популярный актер Райан Рейнольдс отпраздновал свой день рождения. Знаменитости исполнилось 43 года. В честь этого особого праздника его жена Блейк Лайвли решила отомстить за все неудачные фото, которые мужчина опубликовал на своей странице в инстаграме раньше.

Читайте также: Эмилии Кларк – 33: секреты стиля звезды "Игры престолов" с фото

Напомним, когда Блейк исполнилось 32 года, Райан показал серию снимков с женой, где она то закрыла глаза, то позирует не с лучшего ракурса.

Тогда поклонники думали, какой ответ придумает Блейк Лайвли. Итак, прошло 2 месяца и супруги празднуют день рождения Рейнольдса.

Актриса опубликовала фото в инстаграме, где за ней следят 25,6 миллиона подписчиков, на котором она сует палец в нос мужчине.

"Я выбрала лучшую фотографию. С днем рождения", – добавила в подписи Блейк.