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Блины на Масленицу 2020 с итальянской начинкой: простой рецепт

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Блины на Масленицу 2019: простой рецепт приготовления / LifeStyle 24

В этом рецепте предлагаем достаточно интересное сочетание украинских блинов и итальянского Болоньезе. Блюдо прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт блинов на Масленицу 2020

Ингредиенты для блинов:
– 7 столовых ложек муки;
– 1/2 ч ложки соли;
– 2 стакана молока.

Как приготовить блины на молоке:

1. Один стакан теплого молока соединяем с солью.

2. Добавляем муку и слегка перемешиваем смесь до однородной массы.

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3. Добавляем второй стакан молока и перемешиваем до однородиности.

4. Даем тесту настояться около часа.

5. Жарим блины на разогретой сковороде.

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Рецепт блинов на молоке

Как приготовить Болоньезе:

Ингредиенты для Болоньезе:
– 500 грамм фарша ассорти;
– 1 морковка;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– соль;
– перец;
– паприка.

1. Лук и морковь нарезаем кубиками и тушим на оливковом масле до золотистой корочки.

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2. Добавляем к моркови и луку фарш и томатную пасту. Тщательно перемешиваем начинку для блинов.

3. Солим, перчим по вкусу. Добавляем паприку для более выраженного вкуса.

Приятного аппетита!

Фото: Богданна Рыбак

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Food and Drinks Масленица
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