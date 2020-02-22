Блины на Масленицу 2020 с итальянской начинкой: простой рецепт
В этом рецепте предлагаем достаточно интересное сочетание украинских блинов и итальянского Болоньезе. Блюдо прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола.
Рецепт блинов на Масленицу 2020
Ингредиенты для блинов:
– 7 столовых ложек муки;
– 1/2 ч ложки соли;
– 2 стакана молока.
Как приготовить блины на молоке:
1. Один стакан теплого молока соединяем с солью.
2. Добавляем муку и слегка перемешиваем смесь до однородной массы.
Читайте также: Рецепт цветных блинов на молоке
3. Добавляем второй стакан молока и перемешиваем до однородиности.
4. Даем тесту настояться около часа.
5. Жарим блины на разогретой сковороде.
Рецепт блинов на молоке
Как приготовить Болоньезе:
Ингредиенты для Болоньезе:
– 500 грамм фарша ассорти;
– 1 морковка;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– соль;
– перец;
– паприка.
1. Лук и морковь нарезаем кубиками и тушим на оливковом масле до золотистой корочки.
Читайте также: Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: оригинальные рецепты
2. Добавляем к моркови и луку фарш и томатную пасту. Тщательно перемешиваем начинку для блинов.
3. Солим, перчим по вкусу. Добавляем паприку для более выраженного вкуса.
Приятного аппетита!
Фото: Богданна Рыбак