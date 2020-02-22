Блины на Масленицу 2020 с итальянской начинкой: простой рецепт

В этом рецепте предлагаем достаточно интересное сочетание украинских блинов и итальянского Болоньезе. Блюдо прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт блинов на Масленицу 2020 Ингредиенты для блинов:

– 7 столовых ложек муки;

– 1/2 ч ложки соли;

– 2 стакана молока. Как приготовить блины на молоке: 1. Один стакан теплого молока соединяем с солью. 2. Добавляем муку и слегка перемешиваем смесь до однородной массы. Читайте также: Рецепт цветных блинов на молоке 3. Добавляем второй стакан молока и перемешиваем до однородиности. 4. Даем тесту настояться около часа. 5. Жарим блины на разогретой сковороде.

Рецепт блинов на молоке Как приготовить Болоньезе: Ингредиенты для Болоньезе:

– 500 грамм фарша ассорти;

– 1 морковка;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– соль;

– перец;

– паприка. 1. Лук и морковь нарезаем кубиками и тушим на оливковом масле до золотистой корочки. Читайте также: Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: оригинальные рецепты 2. Добавляем к моркови и луку фарш и томатную пасту. Тщательно перемешиваем начинку для блинов. 3. Солим, перчим по вкусу. Добавляем паприку для более выраженного вкуса. Приятного аппетита! Фото: Богданна Рыбак