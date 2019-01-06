Блюда на Святвечер: рецепт постных вареников с картошкой и капустой

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Рецепт вареников на Святвечер
Рецепт вареников на Святвечер / ivona.bigmir.net

Святой вечер в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд, несмотря на то, что все блюда постные – этот ужин еще называют "богатым".

Сочельник приходится на последний день Рождественского поста. Одним из 12 блюд на Святвечер, традиционно, являются постные вареники. Это блюдо символизирует достаток в семье.

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Рецепт постных вареников на Святвечер

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Рецепт постных вареников на Святвечер

Ингредиенты для теста:
- 0,5 кг муки;
- 250 мл воды;
- 2 ст. ложки масла;
- соль по вкусу.

Ингредиенты для начинки:
- 0,3 кг белокочанной капусты (можно использовать и квашеную капусту);
- 0,3 кг картофеля;
- 1 средняя морковь;
- 2 средние луковицы;
- растительное масло;
- соль по вкусу;
- лавровый лист.

Рецепт теста для вареников:

Просейте муку, добавьте воду, соль, масло и замесите крутое тесто. Накройте его и оставьте примерно на час, тем временем можно приготовить начинку. А затем можно приступать к разделыванию теста и лепке вареников.

Як замішати тісто на вареники
Как замешать тесто на вареники

Такое тесто получается эластичным, его можно тонко раскатывать, а в кипятке оно не разваривается.

Рецепт постных вареников с картошкой и капустой:

1. Мелко порежьте лук, натрите на крупной терке морковь и поджарьте на масле. Нашинкуйте капусту. Добавьте ее на сковороду к моркови и тушите на медленном огне 20 минут, периодически помешивая. Под конец положите лавровый лист и посолите.

Начинка для пісних вареників
Начинка для постных вареников

2. Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Сделайте пюре.

3. Смешайте капустку с картошкой и остудите.

Приготування пісних вареників
Приготовления постных вареников

4. С этой начинкой можно лепить небольшие вареники, раскатав перед этим тесто. Варить 5-7 минут.

Як ліпити пісні вареники
Как лепить постные вареники

Теги: LifeStyle Религия Традиции Новогодние праздники Рождество Здоровье Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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