Блогер курьезно повторила обнаженные фото американских знаменитостей: 18+

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Блогер Селеста Барбер показала пародию на обнаженные фото звезд
Блогер Селеста Барбер показала пародию на обнаженные фото звезд / Instagram / @celestebarber

Ежедневно блогер Селеста Барбер, как и многие другие пользователи Instagram, с восторгом рассматривает снимки своих кумиров. Но, в отличие от других, она по-своему воспроизводит их кадры. Особенно Селеста Барбер любит пародировать сексапильные видео и фото, на которых предстает далеко не такой, как соблазнительные модели.

Австралийская юмористка и актриса Селеста Барбер решила высмеять мировых знаменитостей, показав пародии на их фото и видео. Так несколько лет назад зародился ее проект, который теперь имеет потрясающую популярность в сети.

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Не обходит вниманием зажигательная австралийка и обнаженные снимки Instagram-див, которые каждый раз будоражат мир. На днях Селеста Барбер опубликовала очередные горячие кадры, от которых невозможно сдержать смех. Перед камерой она предстала в соблазнительных нарядах или вообще голой, с улыбкой демонстрируя свое далеко не идеальное тело. Таким образом Селеста смело показывает, как выглядели бы звезды, не имея стройных форм.

На этот раз "жертвами" Селесты стали Кортни Кардашян, Cardi B, Алессандра Амбросио, Белла Хадид, Бритни Спирс, Анна Черри, Джастин Бибер, Джоан Смоллс, Хейли Болдуин и много других голливудских звезд. Их снимки и видео блогер воссоздала, добавив юмора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 

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Теги: LifeStyle Музыка Голливуд Эротика Мода
Источник: LifeStyle 24
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