Блондинка Кэти Перри примерила пин-ап платье украинского дизайнера для красной дорожки: фото

Популярная американская певица Кэти Перри посетила церемонию награждения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в зале Microsoft Theater.

Однако на красной дорожке Кэти продемонстрировала кардинально новый образ. Перри изменила прическу на стильное каре и платиновый цвет волос. На голове у нее был широкий черный обруч.

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Певица одела клетчатое черно-белое платье из коллекции украинского бренда Paskal сезона осень-зима 2018 с широким поясом на талии. Под платье она примеряла голубой бюстгальтер, а также белые носки под черные босоножки.



Кэти Перри / Getty Images

Кэти Перри позировала перед объективами папарацци вместе с диджеем Zedd, с которым она месяц назад презентовали совместный трек "365".



Кэти Перри и диджей Zedd / Getty Images