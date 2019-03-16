Блондинка Кэти Перри примерила пин-ап платье украинского дизайнера для красной дорожки: фото

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Кэти Перри
Кэти Перри / www.gettyimages.com

Популярная американская певица Кэти Перри посетила церемонию награждения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в зале Microsoft Theater.

Однако на красной дорожке Кэти продемонстрировала кардинально новый образ. Перри изменила прическу на стильное каре и платиновый цвет волос. На голове у нее был широкий черный обруч.

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Певица одела клетчатое черно-белое платье из коллекции украинского бренда Paskal сезона осень-зима 2018 с широким поясом на талии. Под платье она примеряла голубой бюстгальтер, а также белые носки под черные босоножки.

Кеті Перрі
Кэти Перри / Getty Images

Кэти Перри позировала перед объективами папарацци вместе с диджеем Zedd, с которым она месяц назад презентовали совместный трек "365".

Кеті Перрі
Кэти Перри и диджей Zedd / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Музыка Кети Перри
Источник: LifeStyle 24
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