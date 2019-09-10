Блондинка в розовом: 50-летняя Дженнифер Лопес восхитила стильным выходом в костюме Alex Perry

На днях популярная певица и актриса Дженнифер Лопес прилетела в Торонто, где в рамках кинофестиваля представила новую ленту "Стриптизерши" (Hustlers), в которой она сыграла главную героиню Рамону.

В течение последних дней Джей Ло продемонстрировала очень яркие и эффектные образы, также показала новый имидж. В понедельник, 9 сентября, певица для премьеры фильма "Стриптизерши" надела роскошный нежно-розовый костюм из коллекции Alex Perry, который состоял из комбинезона без рукавов и удлиненного жакета.

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Дополнили стильный "аутфит" звезды белая сумка от Longchamp, стоимость которой около 300 евро. Визажисты Джей Ло сделали певице яркий макияж с акцентом на глазах, использовав черную подводку. Не менее эффектно выглядела объемная прическа знаменитости.

Добавим, что премьера киноленты Hustlers в Украине запланирована на 12 сентября 2019 года. По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств. Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки.