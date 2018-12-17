"Богемная рапсодия" стала самым успешным музыкальным фильмом в истории кинематографа

Знаменитая биографическая лента "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody), которая рассказывала о жизни и творчестве солиста группы Queen Фредди Меркьюри, собрала в прокате свыше 608 миллионов долларов. Таким образом, она стала самой успешной музыкальной лентой в истории кино.

Об этом сообщают на Deadline.

Ранее рекордсменом в данной категории был фильм "Величайший шоумен" режиссера Майкла Грэйси, который в мировом прокате собрал более 430 миллионов долларов. Но музыкальная американо-британская лента "Богемная рапсодия" Брайана Сингера превзошла все ожидания – по состоянию на 13 декабря, мировые кассовые сборы превышали 608 миллионов долларов.

Читайте также: Фильм-мюзикл "Богемная рапсодия": сюжет и трейлер фильма

В биографическом мюзикле речь идет о жизни легендарной группы Queen от начала его основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году. В частности делается главный акцент на творчестве и личной жизни знаменитого фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Главную роль солиста группы исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Другие роли в фильме также исполнили такие актеры, как Бен Харди ("Люди Икс: Апокалипсис"), Гвилим Ли, Джозеф Маццелло и другие.

"Богемная рапсодия": смотрите трейлер фильма онлайн:

Стоит добавить, что после оглушительного успеха киноленты "Богемная рапсодия" одноименная композиця "Bohemian Rhapsody" группы Queen стала лучшим хитом ХХ века. Музыкальный фильм также вошел в список претендентов на премию "Оскар" на основе крупнейшей базы данных о кинематографии IMDb. Кроме этого, фильм номинирован в двух категориях на премию "Золотой глобус" в одной категории на премию Critics' Choice Awards.