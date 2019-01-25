"Богемную рапсодию" сняли с номинации на премию из-за секс-скандала с режиссером: детали

Фильм "Богемная рапсодия" получил большую популярность в мировом прокате и стал лауреатом многочисленных кинопремий. Однако организаторы GLAAD Media Awards вычеркнули ленту из списка номинантов на награду, поскольку режиссер Брайан Сингер засветился в громком секс-скандале.

После резонансных новостей организаторы престижной премии GLAAD Media Awards решили убрать из списка номинантов фильм "Богемная рапсодия". Поэтому авторы и актеры фильмы о легендарном Фредди Меркьюри могут не рассчитывать на награду.

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Соответствующее решение приняли в четверг, 24 января. Организаторы кинопремии, которую выдают за создание положительного имиджа ЛГБТ-сообщества на телеэкранах, возмущены секс-скандалом и убеждены, что эту историю не должны игнорировать.

Из-за последних обвинений против режиссера Брайана Сингера в GLAAD приняли нелегкое решение – снять фильм "Богемная рапсодия" из списка номинантов в категории "лучший фильм в широком прокате". Историю о неописуемом ущербе, нанесенном детям, нельзя игнорировать и молча вознаграждать,

– заявили представители кинопремии.

Кроме этого, они прокомментировали и ответ Брайана Сингера на секс-скандал. Использование слова "гомофобы" они назвали неудачной попыткой отвлечь внимание от возможного преступления режиссера.

Почему Брайан Сингер попал в секс-скандал?

На днях СМИ взорвались новостью: сразу четверо мужчин обвинили режиссера фильма "Богемная рапсодия" Брайана Сингера в растлении. По словам вероятных жертв сексуального насилия, они имели интимные отношения с голливудской звездой в несовершеннолетнем возрасте. Несколько авторов резонансного заявления признались, что их изнасиловал Брайан Сингер. Еще один мужчина заявил, что имел оральный секс с похотливым режиссером. Сексуальное насилие Сингер осуществлял более 20 лет назад, когда парням было от 13 до 17 лет.

На такие резонансные обвинения ответили представители режиссера. По их словам, журналист, который разместил статью в издании The Atlantic, является гомофобом и одержим Брайаном Сингером. Он еще в 1997 году хотел опубликовать разоблачительный материал, но тогда редакторы журнала Esquire не подали его из-за нехватки надежных источников. Кроме этого, в ответе говорилось, что вероятные жертвы Брайана Сингера – это отчаявшиеся люди, которые за деньги и минуту славы готовы лгать.