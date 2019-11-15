Бойфренд-предатель пытается вернуть Хлои Кардашьян, - инсайдер

Громкая любовная история между Хлои Кардашьян и баскетболистом Тристаном Томпсоном обернулась грандиозным скандалом после измены мужа. Через полтора года спортсмен решил вернуть утраченное, однако, все безрезультатно.

По крайней мере, так утверждает инсайдер издания "EOnline!". По его словам, Тристан постоянно присылает подарки любимой и просит прощения за причиненную боль.

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Он чувствует себя виноватым и знает, как плохо он поступил. Хлои была лучшим, что когда-либо случалось с ним, и он знает, что сделал много ошибок. Сейчас он пытается наверстать упущенное,

– заявил источник.

Впрочем, 35-летняя Хлои не хочет восстанавливать отношения с бывшим парнем-предателем. "Она не заинтересована в том, чтобы дать ему еще один шанс", – утверждает инсайдер. Сейчас звезда уделяет все внимание их совместной дочери Тру, но Томпсона это не останавливает и он намерен добиться в Кардашян прощения и вернуться в семью.

Что известно об измене Тристана Томпсона?

В апреле 2018 года Хлои Кардашян узнала об изменах Тристана Томпсона по фотографиям папарацци в СМИ. Тогда она находилась на 9 месяце беременности и через ужасные новости у нее начались преждевременные роды. Впоследствии стало известно, что в момент рождения девочки по имени Тру с Хлои находился и ее бойфренд-предатель. Женщина решила не разрывать отношения с партнером ради их первенца и через некоторое время снова начала с ним появляться на публике, из-за чего, по сообщениям инсайдеров, очень этим прониклась.

После временного налаживания отношений в конце 2018-го года Тристан в который раз изменил Хлои. По слухам СМИ, он провел ночь с подругой Кайли Дженнер (младшей сестрой Хлои), которую зовут Джордин Вудс. Впоследствии вся семья Кардашьян-Дженнер перестала общаться с девушкой, а сама Хлои Кардашьян немедленно порвала отношения с неверным мужем и оставила в Instagram-Stories загадочные слова: "Будьте осторожны по поводу того, сколько вы сможете вытерпеть, поскольку именно вы приучаете других, как вести себя с вами". После этого Тристан Томпсон опубликовал в Twitter сообщение "Fake news", что переводится как "Лживые новости", но впоследствии он его удалил.