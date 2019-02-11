Бойкотирование Грэмми-2019: Ариана Гранде показала, в каком платье хотела посетить церемонию

Популярная певица Ариана Гранде бойкотировала премию Грэмми-2019. Звезда таки одержала победу в номинации "Лучший поп-альбом года", однако не вышла на сцену шоу. Зато Ариана отдохнула в своем имении и примерила роскошное платье.

Одна из самых известных певиц мира Ариана Гранде отличилась громким скандалом перед Грэмми-2019. Артистка заявила, что не придет на престижную церемонию, хотя ее имя в списке номинантов. Как впоследствии объяснила артистка, во время Грэмми-2019 она должна была выполнить несколько своих песен. Однако у певицы возникли разногласия с организаторами грандиозного шоу, которые "придушили" творчество и не позволили ей спеть любимый хит.

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Свое слово своенравная Гранде сдержала. Когда все ее коллеги сверкали на красной дорожке Грэмми-2019, она отдыхала в своем имении и даже примеряла роскошное платье, приобретенное для торжества. Наряд от дизайнера Zac Posen в сети сравнили с платьем Золушки.

Когда Zac Posen делает для тебя одежду, уже неважно поешь ты или нет,

– прокомментировала Ариана Гранде.

Дома звезда не скучала. Ариана Гранде дефилировала в пышном платье и даже покатала на нем свою собаку. Смешное видео звезда показала своим поклонникам.

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