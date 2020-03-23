Большая пустота: The New York Times представил мир во время коронавируса в фотопроекте

После вспышки пандемии коронавируса, мир остановился. Улочки популярных городов уже не переполнены туристами, у архитектурных памятников – пусто. Кажется, что человечество стало на паузу и неизвестно, когда проснется. Американское издание The New York Times в фотопроекте показало, как выглядят разные уголки мира во время Covid-19.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, заставила нас понять, что все в этом мире очень хрупкое и одно заболевание может сбить с ног всех, независимо от возраста, пола или социального статуса. От недуга уже пострадали более чем 360 тысяч человек. Более 15 тысяч уже никогда не вернутся домой. Фотографии, опубликованные в The New York Times, завораживают и еще раз доказывают, что самое ценное – это здоровье и жизнь людей, ведь без этого весь мир превращается в пустыню.

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Фотографы со всего мира присылали изданию фотографии, на которых изобразили безлюдные города во время вспышки пандемии коронавируса. Эти кадры еще раз демонстрируют нам, что красота невозможна без человека. Концертные залы, большие площади, музеи, рестораны, вокзалы – все это теряет свой смысл, когда нет шума, который гласит, что жизнь продолжается.



Париж



Сан-Пауло



Милан



Нью-Йорк



Лондон / Фото: Эндрю Тесту



Москва / Фото: Сергей Пономарев



Каракас / Фото: Анриана Лорейро



Барселона / Фото: Мария Контрерас Колл



Мюнхен / Фото: Летиция Ванкон



Пекин / Фото: Гиль Сабри



Лос-Анджелес / Фото: Филин Ченг



Сринагар, Индия / Фото: Атул Лок



Бангкок / Фото: Аманда Мастард



Нью-Дели / Фото: Самья Ханделвал



Вашингтон / Фото: Алиса Шукар



Сеул / Фото: Ухей Чо



Милан / Фото: Алессандро Грассани



Пакистан / Фото: Саина Башир



Янгон, Мьянма / Фото: Минзаяр О



Сиемреап, Камбоджа / Фото: Адам Дин



Гонконг / Фото: Лам Йик Фей



Париж / Фото: Андреа Мантовани



Тегеран / Фото: Араш Хамуши



Рим / Фото: Алессандро Пенсо



Токио / Фото: Норико Хаяши



Сиэтл / Фото: Грант Хиндсли



Сан-Франциско / Фото: Роззет Раго



Нью-Йорк / Фото: Виктор Дж. Блу



Сан-Пауло / Фото: Виктор Морияма



Сидней, Австралия / Фото: Меттью Эббот



Джокьярта, Индонезия / Фото: Видлит Ифансасти



Богота, Колумбия / Фото: Федерико Риос