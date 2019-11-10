Больше не занимаюсь сексом в постели, – Мила Йовович поразила деталями своей интимной жизни

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович и ее муж Пол Андерсон готовятся в третий раз стать родителями. Следовательно знаменитость согласилась на откровенное интервью, в котором рассказала об интимной жизни.

Как сообщает US Weekly, 43-летняя Мила Йовович приняла участие в съемках подкаста интернет-звезды Вайолет Бенсон. В общении с ней актриса рассказала, как совместно с Полом Андерсоном воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Эвер и 4-летнюю Дэшиел. По словам голливудской знаменитости, девочки любят спать с ней в одной комнате. Мила Йовович убеждает, что это нормально для ее семьи, ведь из-за большой занятости они не имеют возможности проводить много времени с потомками.

Читайте также: Мила Йовович беременна: первое фото актрисы украинского происхождения с округлым животом

99 процентов людей на планете делают так же. Когда вы покидаете страны Запада, отправляетесь, например, в Таиланд или Африку, замечаете, что это нормально. В некоторых селах дети спят со своими родителями, бабушками и дедушками в одной комнате... Когда мы с Полом работаем, не видим детей до конца дня, поэтому нашей семье так важно побыть вместе хотя бы ночью,

– рассказала Мила Йовович.

Но отказываться от интимной жизни актриса и ее муж не намерены. Для этого Мила Йовович и Пол Андерсон арендуют специальный номер в отеле или же уединяются в другой комнате своего поместья.

"Мы больше не занимаемся сексом в постели. Что же делаем в такой ситуации? Раз в неделю устраиваем себе свидание в отелях, куда отправляемся без детей. Очень важно побыть вдвоем и наедине... Кроме того, у нас дома есть большая гардеробная. Она просторная и звуконепроницаемая. Когда дети ложатся спать, я могу зажечь в гардеробной свечи, разложить подушки. Это потрясающе. Пещера любви. Так я забеременела вторым ребенком", – откровенно призналась Мила Йовович.

Что известно о личной жизни Милы Йовович?

В августе 2009 года актриса Мила Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона. До роскошной свадьбы пара встречалась на протяжении 7 лет, поэтому поклонники с нетерпением ждали, когда же влюбленные решатся создать семью.

В начале августа 2019 года актриса заявила, что ожидает появления третьего ребенка. По словам звезды, у нее родится девочка. Известно, что Мила Йовович и Пол Андерсон уже воспитывают двух дочерей – Эвер и Дэшиел. С потомками супруги проживают в особняке в Лос-Анджелесе, где у них не только большой дом, но и огород. Мила Йовович сама выращивает овощи и тщательно заботится о здоровье своих детей.