Больше не Зианджа: певица-трансгендер сменила сценическое имя и анонсировала выпуск песни

Украинская исполнительница Зианджа, которую знали сторонники после смены пола Бориса Апреля, теперь могут искать ее в социальных сетях под именем Фамелу. Именно с таким сценическим именем звезда выпустит свой дебютный сингл.

Как сообщила певица в своем инстаграме, новый хит следует ожидать уже в марте этого года. В частности, артистка-трансгендер сообщила о смене своего имени.

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"Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамела и сегодня я рождаюсь заново! По этому случаю для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном сейчас, вы всегда можете быть собой. Но у меня есть несколько правил... Ненависть, невежество и негатив не приветствуются. Будьте добры и уважительны к другим и этому пространству", – отметила в своем сообщении Зи Фамела.

Первый тизер нового видеоклипа на песню также появился на ее инстаграм-странице.

Кроме этого, Зи Фамела опубликовала результаты стильной фотосессии, на которой изменила прическу, сделала естественный макияж и выбрала голубой брючный костюм.

Фамела в стильной фотосессии / Instagram / @zifaamelu

На смену имиджа и имени поклонники отреагировали положительно: "Какая ты красивая, ты большая молодец, что изменила себя. Я очень сильно уважаю твой выбор и твой взгляд на весь окружающий вокруг тебя мир", "Как приятно смотреть, просто любовь и свет", "Голливуд", "Прекрасная Зи!", "Я скучала", "Красивая", "Какая милая"…

Что известно о Зи Фамела?

Немало украинских слушателей знают Зи как певицу и автора песен (настоящее имя – Борис Круглов), один из участников проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал". Тогда она выступала под именем Борис Апрель, а впоследствии – Аня Апрель и просто Эйприл, и отличалась своей эпатажностью. В 2014 году прошла через операцию по коррекции пола и стала трансгендером. В 2019 году артистка вернулась на сцену после немалой паузы в творчестве под именем Зианджа. Ее дебют состоялся на проекте "Голос країни" в 2018 году.