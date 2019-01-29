Большое возвращение: Линдсей Лохан сыграла роль первой леди в жутком фильме
После длительной творческой паузы Линдсей Лохан вернулась на телеэкраны. Голливудская актриса сыграла главную роль в фильме Among the Shadows. Сейчас кинолента не получила названия в украинском прокате, а в российском звучит "Среди теней".
В киноленте Линдсей Лохан перевоплотилась в первую леди. Однако какую страну возглавляет муж главной героини – пока не сообщается.
Читайте также: Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс прокомментировала финальный сезон сериала
Узнав, что президенту грозит смертельная опасность, первая леди обращается за помощью к частному детективу. Однако, на первый взгляд простое дело, превращается в очень запутанное. В киноленте появляются жуткие оборотни, а сам детектив имеет много общего с ними.
Режиссером фильма Among the Shadows выступил Тьяго Мескита. Главные роли, кроме Линдсей Лохан, исполнили актеры Шарлотта Бекетт, Джанни Капальди и Доминик Мадани. Сейчас в сети появился трейлер жуткой киноленты. Дату премьеры авторы пока не разглашают.
Жуткий фильм с участием Линдсей Лохан Among the Shadows: смотрите видео трейлера
Выбор редакции
-
"Эти двое для всех – головная боль": биограф принца Гарри рассказал, как его изменила Мегансегодня , 09:52
-
В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении-2019: появился список28 января , 19:57
-
Певица Оля Цибульская навестила своего директора после жестокого избиения: фотофакт28 января , 19:20