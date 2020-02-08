Брак Памелы Андерсон распался после сообщения мужа: в чем признался Джон Питерс

Особисте життя американської фотомоделі Памели Андерсон ніколи не залишало байдужим її шанувальників. У свої 52 роки зірка може дозволити собі одружитися лише на 12 днів. Проте, як виявилося, причиною такого швидкого розставання секс-символу з кінопродюсером Джоном Пітерсом стала неготовність чоловіка до бурхливого життя з коханою.

Лишь 20 января 2020 года 52-летняя киноактриса и фотомодель пошла под венец с 74-летним американским кинопродюсером Джоном Питерсом. Влюбленные не стали тянуть со свадьбой и поженились на закрытой церемонии в Малибу. Однако чувств хватило лишь на 12 дней. 2 февраля пресса по всему миру пестрила заголовками об их разрыве.

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Тогда Памела Андерсон поспешила уведомить общественность о том, что снова одинока. Она принципиально отказывалась комментировать причины, которые помешали их счастливому союзу с культовым продюсером Джоном Питерсом. Звезда лишь отметила, что пара была очень благодарна за поддержку поклонников, но решила провести определенное время отдельно, чтобы проанализировать то, чего хочет от жизни и друг от друга. "Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь", – отметила Памела Андерсон.

Однако, как сообщает издание Us Weekly, не секс-символ стала инициатором прекращения отношений. От мужа она получила откровенное признание в смс-сообщении, которое ошеломило не только ее саму, но и все мировое сообщество. Джон Питерс заверил, что в свои 74 года совсем не готов к бурной супружеской жизни на расстоянии.

Это был прекрасный и удивительный праздник любви. Но весь этот брак... напугал меня. Я осознал, что в 74 года мне нужна простая спокойная жизнь, а не интернациональная любовь. Поэтому, я думаю, лучшее, что можно сделать, это уехать мне на несколько дней, и, возможно, тебе нужно вернуться к себе в Канаду. Мир знает, что мы сделали это, и я думаю, что теперь нам нужно идти своими путями. Я надеюсь, что ты сможешь простить меня,

– написал Джон Питерс.



Американский кинопродюсер Джон Питерс / Getty Images

Кроме того, как уверяют инсайдеры, этот брак не был законным, ведь никаких юридических документов, подтверждающих официальный союз, нет. На это намекала и сама Памела Андерсон. Стоит отметить, что модель и продюсер были знакомы в течение 35 лет. В ходе всего времени сердце мужчины принадлежало только Памеле, но его чувства не прошли испытания совместной жизни.

Этот брак мог стать пятым для обеих звезд. Первым мужем Андерсон был рокер Томми Ли, с которым она воспитывала двоих сыновей. Вторым мужем актрисы был известный музыкант Кид Рок, но брак продлился всего год. Впоследствии Памела дважды выходила замуж за игрока в покер Рика Саломона, однако их отношения окончательно закончились в 2015 году.