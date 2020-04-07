Брат Кейт Миддлтон основал благотворительный фонд для помощи домашним любимцам

О любви младшего брата Кейт Миддлтон к собакам известно всем поклонникам королевской семьи. Джеймс Миддлтон решил основать благотворительный фонд Paw Print Fund, который будет направлять средства на работу организаций защиты животных.

32-летний бизнесмен Джеймс Миддлтон довольно пассивный пользователь социальных сетей. Он использует личный блог в инстаграме преимущественно для того, чтобы доносить обществу важные социальные и психологические убеждения. Так, очередной публикацией он анонсировал создание благотворительного фонда Paw Print Fund.

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Младший брат Кей Миддлтон опубликовал трогательный снимок с пятью любимыми собаками и показал, как будет выглядеть логотип созданного фонда. Он отметил, что в условиях изоляции именно домашние животные помогают многим людям по всему миру не поддаваться панике и жить в гармонии.

Кто еще чувствует дружелюбие, уют и безграничную любовь от своих верных питомцев в это трудное время? Я хочу поблагодарить всех наших питомцев, которые хранят нас в покое и помогают нам двигаться дальше,

– умилил Джеймс Миддлтон.

Бизнесмен объявил, что Paw Print Fund будет перечислять собранные средства на счета иных благотворительных организаций, работа которых направлена на защиту животных. Среди них Королевское общество защиты животных от жестокого обращения, приют для собак и кошек Battersea и Dogs Trust. "Вместе мы можем помочь домашним животным и их владельцам и предотвратить переполнение спасательных центров".