Британки вышли на улицы Лондона в нижнем белье: известны причины обольстительного протеста
В Лондоне разгорелся большой протест: британки, одетые в нижнее белье, выступили против политики Victoria's Secret по выбору моделей. Девушки стояли у бутика бренда с плакатами "Мы хотим разнообразия во всех брендах".
Что известно о пикантный митинг в Лондоне
Британки различных форм, размеров и цветов кожи вышли на улицы Лондона, чтобы выразить свою позицию относительно современных эталонов красоты. В частности, женщин смущает политика бренда Victoria's Secret, который приглашает на свое шоу только худощавых моделей.
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Дело не только в разной фигуре и цвете кожи. Мы протестуем против высказывания о пышнотелых моделях и женщинах, которые не соответствуют "идеальной фантазии". Мы все равны! Мы все любимые и прекрасные!
– заявили участники пикантного митинга.
Акция протеста прошла 7 декабря у бутика Victoria's Secret и привлекла немалое внимание прохожих. Свой выход они назвали "падение ангелов", символически прикрепив черные крылья на свои спины.
Почему британки пошли на протест
Известно, что такую акцию протеста вызвал скандальный комментарий маркетингового директора Victoria's Secret Эда Разека. Мужчина публично заявил, что бренд не сотрудничает с транс-моделями и plus-size из-за того, что они приведут к разрушению "идеальной фантазии", которую создают знаменитые "ангелы". После резонанса в сети Эд Разек все же извинился за свои слова, однако это не спасло ситуацию.
На заявление представителя Victoria's Secret резко отреагировала пышнотелая модель Тесс Холидей. Она объявила бойкот бренду и призвала сторонников присоединиться к ее протесту. Манекенщица требует, чтобы компания заботилась о всех женщин и шила белье разных размеров.
Такую акцию протеста по-своему поддержали женщины во всем мире. Немало красавиц перестали следить за новинками Victoria's Secret и не смотрели грандиозное шоу, которое транслировалось 2 декабря. Поэтому рейтинги бренда резко упали, а исполнительный директор Victoria's Secret Ян Сингер подал в отставку.