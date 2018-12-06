Британки вышли на улицы Лондона в нижнем белье: известны причины обольстительного протеста

В Лондоне разгорелся большой протест: британки, одетые в нижнее белье, выступили против политики Victoria's Secret по выбору моделей. Девушки стояли у бутика бренда с плакатами "Мы хотим разнообразия во всех брендах".

Что известно о пикантный митинг в Лондоне

Британки различных форм, размеров и цветов кожи вышли на улицы Лондона, чтобы выразить свою позицию относительно современных эталонов красоты. В частности, женщин смущает политика бренда Victoria's Secret, который приглашает на свое шоу только худощавых моделей.

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Дело не только в разной фигуре и цвете кожи. Мы протестуем против высказывания о пышнотелых моделях и женщинах, которые не соответствуют "идеальной фантазии". Мы все равны! Мы все любимые и прекрасные!

– заявили участники пикантного митинга.

Акция протеста прошла 7 декабря у бутика Victoria's Secret и привлекла немалое внимание прохожих. Свой выход они назвали "падение ангелов", символически прикрепив черные крылья на свои спины.

Почему британки пошли на протест

Известно, что такую ​​акцию протеста вызвал скандальный комментарий маркетингового директора Victoria's Secret Эда Разека. Мужчина публично заявил, что бренд не сотрудничает с транс-моделями и plus-size из-за того, что они приведут к разрушению "идеальной фантазии", которую создают знаменитые "ангелы". После резонанса в сети Эд Разек все же извинился за свои слова, однако это не спасло ситуацию.

На заявление представителя Victoria's Secret резко отреагировала пышнотелая модель Тесс Холидей. Она объявила бойкот бренду и призвала сторонников присоединиться к ее протесту. Манекенщица требует, чтобы компания заботилась о всех женщин и шила белье разных размеров.

Такую акцию протеста по-своему поддержали женщины во всем мире. Немало красавиц перестали следить за новинками Victoria's Secret и не смотрели грандиозное шоу, которое транслировалось 2 декабря. Поэтому рейтинги бренда резко упали, а исполнительный директор Victoria's Secret Ян Сингер подал в отставку.