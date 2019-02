Британская группа Bring Me The Horizon выступит в Киеве: интересные факты о музыкантах

За относительно недолгую историю фестиваль UPark успел собрать свою армию фанатов по всей стране и впервые привез в Украину такие легенды как Gorillaz и Massive Attack. Разрывали толпу поклонников со сцены и такие акулы мирового шоу-бизнеса как Red Hot Chili Peppers, MUSE, Hurts. Планка не опускается – в 2019 году организаторы готовят не менее "тяжелую артиллерию".

В этом году фестиваль будет проходить 16-18 июля и в очередной раз изменит локацию проведения. Фестивальщики оккупируют семь гектаров киевского Sky Family Park.

Хедлайнерами фестиваля станут группы The Prodigy, Thirty Seconds to Mars, MØ, Nothing But Thieves, Rag'n'Bone Man и Bring Me the Horizon.

Bring Me the Horizon: бунт и ваниль в одном флаконе

История группы началась еще в 2004 году, тогда Сайкс и собрал коллектив в британском городе Шеффилд.

Название почерпнул из фильма "Пираты Карибского моря". Там прозвучала фраза от Джека Воробья: "Now ... Bring Me that Horizon". Немного изменив цитату, группа создала свое оригинальное название, под которым выпустила шесть студийных альбомов.



Оливер Сайкс также является основателем линии одежды Drop Dead

Интересно, что один из своих клипов, а именно на песню Mantra из нового альбома "amo", британцы снимали в Киеве. В видео можно узнать Октябрьский дворец, а одну из ролей в клипе сыграла украинская актриса Виктория Варлей.

Менее чем через полгода работа собрала 16 миллионов просмотров.

С этой же песней группа была номинирована на престижную премию "Грэмми" за лучшую рок-песню. Правда, статуэтку британцы таки не получили.

А в 2016 году на вручении премии NME Awards музыканты в очередной раз привлекли к себе внимание: Сайкс разбил стол, за которым сидели музыканты группы Coldplay. Во время выступления Bring Me the Horizon Оливер решил пройтись по залу.

В одном из интервью Сайкс объяснил, что во время выступления у него в наушниках исчез звук, и он решил послушать из зала как звучит группа. Там ему звучание не понравилось, и он решил вылезти на стол. Так что выступление, по мнению Оливера, оказалось более энергичным.

Ребята станут хедлайнерами первого дня фестиваля UpPark. В частности, именно там можно будет услышать их новый альбом "amo", а также любимые хиты из предыдущих релизов.