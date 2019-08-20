Британская звезда Джейкоб Бэнкс впервые приедет в Украину с концертом

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Джейкоб Бэнкс
Джейкоб Бэнкс / Instagram / @mrjacobbanks

Известный британский певец и автор собственных песен Джейкоб Бэнкс приедет с концертом в столицу Украины. 28-летний исполнитель представит фанатам свой первый альбом.

Певец Джейкоб Бэнкс, популярность которого застала в 2012 году, приедет в Киев со своим первым полноформатным альбомом под названием Village. О концерте британца в клубе Atlas сообщает издание The Village.

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Фанаты исполнителя и автора собственных песен смогут послушать его вживую уже 22 января 2020 года.

Голос Джейкоба Бэнкса невозможно перепутать с любым другим. Если говорить официальным языком, то это баритон. Если применить язык сравнений, то это напряженная до максимума доменная печь, карамельный стаут или бесконечный сноп искр,
– говорят организаторы события о 28-летнем певце.

Слушать песню Chainsmoking Джейкоба Бэнкса:

Слушать песню Unknown Джейкоба Бэнкса:

Что известно о Джейкобе Бэнксе?В октябре 2012 года британец записал свой первый мини-альбом The Monologue. В том же году он получил награду в региональном конкурсе Бирмингема за создание музыки темнокожими людьми. Он получил мировую известность, когда его музыка появилась в эфире известного диджея Зейна Лоу. Джейкоб Бэнкс стал первым артистом, который появился на Live Lounge BBC Radio, не подписывая контракт ни с одной студией звукозаписи.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Музыка
Источник: LifeStyle 24
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