Привлекательный британец Том Оделл едет в Украину: где будут концерты

149 Читати новину українською
Том Оделл даст два концерта в Украине
Том Оделл даст два концерта в Украине / Getty images

Британский певец и композитор Том Оделл приедет в Украину в рамках тура в поддержку своей новой пластинки Jubilee Road и даст сразу два концерта.

Музыкант уже не впервые будет выступать в Киеве – концерт запланирован на 5 февраля 2019 в клубе Stereoplaza.

Читайте также: Британские металкорщики Bullet for my Valentine впервые дадут концерт в Киеве

Второй концерт Оделла будет на следующий день во Львове - 6 февраля в клубе Malevich. Это будет дебютное выступление 28-летнего британского певца в городе Льва.

Концерты в Украине запланированы в рамках тура в поддержку нового альбома Тома Оделла - Jubilee Road. Пластинка, которая уже является третьей студийной на счету музыканта, увидела свет в конце октября 2018 и вызвала восторженные отзывы поклонников.

Смотрите видео на песню Jubilee Road Тома Оделла:

Кто такой Том Оделл?

Британский певец, музыкант и композитор. Его дебютный альбом Long Way Down вышел 24 июня 2013 года. Вторая пластинка под названием Wrong Crowd появилась в 2016.

Том Оделл не скрывает, что рос на песнях Элтона Джона, но его вокальный тембр явно формировался под целым набором действий, от Джеффа Бакли и Майкла Стайпа с R.E.M. к Arcade Fire и Энтони Хегарти.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Львова Новости Киева Музыка
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
576
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 469
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 551
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
692
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 765
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
24 января 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
762
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук