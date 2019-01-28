Привлекательный британец Том Оделл едет в Украину: где будут концерты

Британский певец и композитор Том Оделл приедет в Украину в рамках тура в поддержку своей новой пластинки Jubilee Road и даст сразу два концерта.

Музыкант уже не впервые будет выступать в Киеве – концерт запланирован на 5 февраля 2019 в клубе Stereoplaza.

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Второй концерт Оделла будет на следующий день во Львове - 6 февраля в клубе Malevich. Это будет дебютное выступление 28-летнего британского певца в городе Льва.

Концерты в Украине запланированы в рамках тура в поддержку нового альбома Тома Оделла - Jubilee Road. Пластинка, которая уже является третьей студийной на счету музыканта, увидела свет в конце октября 2018 и вызвала восторженные отзывы поклонников.

Смотрите видео на песню Jubilee Road Тома Оделла:

Кто такой Том Оделл?



Британский певец, музыкант и композитор. Его дебютный альбом Long Way Down вышел 24 июня 2013 года. Вторая пластинка под названием Wrong Crowd появилась в 2016.



Том Оделл не скрывает, что рос на песнях Элтона Джона, но его вокальный тембр явно формировался под целым набором действий, от Джеффа Бакли и Майкла Стайпа с R.E.M. к Arcade Fire и Энтони Хегарти.