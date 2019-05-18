В субботу, 18 мая, весь мир с восторгом наблюдает за финалом Евровидения-2019. Однако скандальные новости, касающиеся шоу, не прекращают появляться в СМИ. Так, вместо Верки Сердючки в одном из популярных изданий красовался поклонник, который был в ее образе.

О неприятном инциденте рассказал певец Андрей Данилко, выступающий в образе знаменитой Верки Сердючки. На своей странице в Instagram артист обратил внимание журналистов издания The Sun на скандальную ошибку.

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В своем материале о приглашенном госте Евровидения-2019 они использовали фото "фейковой" Верки Сердючки. Журналисты загрузили снимок из Getty Images, однако не проверили его подлинность. Поэтому вместо Верки Сердючки новость украшало фото фаната в образе украинской звезды.

Уважаемое издание The Sun! Можете ли вы проверять фотографии, которые используете? Это не Верка Сердючка на снимке, а фанат в самодельном костюме. Спасибо! И мы тоже любим вас!

– написал возмущенный Андрей Данилко.

На данный момент журналисты не прокомментировали скандальную ошибку и публично не извинились перед артистом.

Отметим, что Верка Сердючка выйдет на сцену Евровидения-2019 в финале шоу. Об этом стало известно 15 апреля, когда артист официально подтвердил, что стал приглашенным гостем шоу. Перед выступлением Верка Сердючка заявила, что организаторы не уделяют ей должного внимания, а она вынуждена всегда опаздывать из-за проблем с трансфером.