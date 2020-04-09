Бритни Спирс назвала комедию, которую стоит посмотреть на карантине
Популярная американская певица Бритни Спирс крайне редко дает советы поклонниикам, что посмотреть в свободное время. Однако комедию "Дулитл" она без колебаний порекомендовала в сети.
Соответствующее сообщение Бритни Спирс разместила на инстаграм-странице. Артистка призналась, что даже не может подсчитать количество фильмов, которые успела посмотреть на карантине. Однако изо всех она решила выделить именно комедию "Дулитл с Робертом Дауни-младшим.
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"Этот фильм нужно обязательно посмотреть! Роберт Дауни-младший настолько убедителен, что ты влюбляешься в него. Персонажи животных – веселые и, кажется, во всем фильме есть особый тон, который мне трудно найти в эти дни", – отметила Бритни Спирс.
"Дулитл" – это новая экранизация всем известной истории про ветеринара, который понимал язык животных. По сюжету, врач должен отправиться на экзотический остров, чтобы отыскать лекарство для королевы Виктории. В путешествие он отправляется с гориллой, жирафом, попугаем, уткой и другими животными.
Главную роль сыграл один из самых известных актеров Marvel – Роберт Дауни-младший. А вот животных озвучивали Джон Сина, Марион Котияр, Рами Малек, Крэйг Робинсон, Селена Гомес и другие. Кроме этого, в фильме появились Антонио Бандерас, Майкл Шин и Генри Коллетт. Премьера фильма в Украине прошла 9 января 2020 года.
Смотрите трейлер к фильму "Дулитл": видео на украинском
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