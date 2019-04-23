Бритни Спирс выпустили из психушки на Пасхальные праздники: фанаты обеспокоены ее состоянием

Популярная певица Бритни Спирс, которая почти месяц лечится в психиатрической больнице, все-таки попала на Пасхальные праздники домой. Однако поклонников обеспокоили фотографии, на которых звезда предстала в болезненном виде.

На днях сеть всколыхнули признания мамы Бритни Спирс, которая утверждала, что ее дочь насильно держат в психиатрической больнице и что за всем этим может стоять ее родной отец. После этого поклонники певицы запустили протест под названием #FreeBritney. Фанаты публиковали фото с таким хэштегом, а также выходили на улицы с плакатами в руках, на которых были написаны такие же слова. Как результат, через несколько дней Бритни Спирс выпустили из больницы, однако, как заметили поклонники, ее внешний вид оставляет желать лучшего.

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На фото 37-летняя певица имела смущенный и усталый вид. Ее волосы были запутаны, а сама звезда выглядела напуганной. Рядом с ней шел ее 25-летний бойфренд, который забрал ее из психиатрической больницы. Однако, как отмечается в иностранных изданиях, Бритни Спирс отпустили домой только на празднование Пасхальных праздников, а после выходных она снова продолжит лечение.



Скриншот из социальной сети по хэштегу #FreeBritney



Бритни Спирс выпустили из психиатрической больницы / Instagram / @tmz_tv



Бритни Спирс выпустили из психиатрической больницы / Instagram / @britneyfef