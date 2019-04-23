Бритни Спирс выпустили из психушки на Пасхальные праздники: фанаты обеспокоены ее состоянием

66 Читати новину українською
Бритни Спирс
Бритни Спирс / Instagram/ @tmz_tv

Популярная певица Бритни Спирс, которая почти месяц лечится в психиатрической больнице, все-таки попала на Пасхальные праздники домой. Однако поклонников обеспокоили фотографии, на которых звезда предстала в болезненном виде.

На днях сеть всколыхнули признания мамы Бритни Спирс, которая утверждала, что ее дочь насильно держат в психиатрической больнице и что за всем этим может стоять ее родной отец. После этого поклонники певицы запустили протест под названием #FreeBritney. Фанаты публиковали фото с таким хэштегом, а также выходили на улицы с плакатами в руках, на которых были написаны такие же слова. Как результат, через несколько дней Бритни Спирс выпустили из больницы, однако, как заметили поклонники, ее внешний вид оставляет желать лучшего.

Читайте также: Поп-дива Бритни Спирс планирует завершить музыкальную карьеру, – СМИ

На фото 37-летняя певица имела смущенный и усталый вид. Ее волосы были запутаны, а сама звезда выглядела напуганной. Рядом с ней шел ее 25-летний бойфренд, который забрал ее из психиатрической больницы. Однако, как отмечается в иностранных изданиях, Бритни Спирс отпустили домой только на празднование Пасхальных праздников, а после выходных она снова продолжит лечение.

Брітні Спірс
Скриншот из социальной сети по хэштегу #FreeBritney

Брітні Спірс потрапила у психлікарню
Бритни Спирс выпустили из психиатрической больницы / Instagram / @tmz_tv

Брітні Спірс випустили з психлікарні
Бритни Спирс выпустили из психиатрической больницы / Instagram / @britneyfef

Брітні Спірс
Бритни Спирс выпустили из психиатрической больницы / Instagram / @tmz_tv

blog_ava
Почему Порошенко победил во Львовской области: причина феномена
сегодня
2651
Теги: LifeStyle Музыка Бритни Спирс
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
сегодня 12:23 Как приготовить пасхальный кулич: рецепты в мультиварке, в хлебопечке и без дрожжей
131
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня 09:08 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 1298
День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
22 апреля 20:00 День Земли: голливудские звезды, которые заботятся о природе
393
Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко
22 апреля 19:35 Самая стильная первая леди Украины: яркие выходы Марины Порошенко
Олена Кандяк 463
Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
22 апреля 01:05 Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
551
Новости
Больше новостей
Залиште відгук