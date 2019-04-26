Бритни Спирс завершила курс лечения и покинула психиатрическую клинику

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Бритни Спирс завершила лечение в психбольнице
Бритни Спирс завершила лечение в психбольнице / Instagram/ @britneyspears

Знаменитая американская певица Бритни Спирс, которая взбудоражила сеть своей госпитализацией и лечением в психбольнице, покинула клинику. Несмотря на информацию, что ей нужно было проходить еще один курс лечения, она отправилась домой.

Около месяца назад сеть взбудоражила новость о лечении Бритни Спирс в психиатрической больнице. А на днях фанатов заставили волноваться снимки звезды, на которых она имела смущенный и усталый вид, несмотря на то, что ехала домой праздновать Пасху. Однако, как сообщает издание The Blast, на самом деле певица завершила курс лечения и готова возвращаться к нормальной жизни.

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37-летняя Бритни Спирс прошла 30-дневный курс лечения и ранее сообщалось, что ей понадобится еще один срок. Однако после заявления матери звезды Линн Пирс, что ее насильно держат в клинике, звезда возвращаться обратно не будет.

Об улучшении самочувствия певицы может свидетельствовать ее видеообращение к фанатам на странице в Instagram. На днях она обратилась к ним с просьбой дать ей немного приватности и времени, чтобы она могла справиться с трудностями.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Бритни Спирс
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