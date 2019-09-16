Брэд Питт примерил ретро-образы для популярного глянца: фото

Голливудский красавчик Брэд Питт крайне редко украшает модные глянцы, однако после роли в "Однажды в Голливуде" он сделал немало исключений. В частности, актер продолжил сотрудничество с журналом GQ и во второй раз стал главной звездой номера.

Сейчас авторы известного глянца опубликовали фрагменты интервью с Брэдом Питтом и снимки, которые уже успели покорить сеть. На кадрах брутальный актер примерил наряды, напоминающие стиль 90-х. В частности, Брэд Питт красовался перед камерой с зачесанными мокрыми волосами, в классических брюках, ярких кофтах и солнцезащитных очках.

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Съемка проходила в США в имении, которое журналисты специально арендовали для общения с актером. Так, по словам Брэда Питта, фотосессия была более комфортной, а фото получились очень естественными.



Брэд Питт снялся для модного глянца / Фото: GQ

Кроме эффектной фотосессии Брэд Питт рассказал, какое отношение имеет к религии. Актер признался, что много раз менял свои взгляды, поэтому не осуждает тех людей, которые тоже не могут определиться с этим вопросом.

"Я с оптимизмом смотрю на возможность связи. Я прошел через все, цепляясь за религию. Я вырос в христианской семье. А потом, когда остался один, забыл о религии и назвал себя агностиком. Пробовал несколько духовных вещей, но не чувствовал себя прекрасно. Потом некоторое время я называл себя атеистом, просто бунтовал. Но на самом деле я не был им. Позже я обнаружил, что снова возвращаюсь к простой вере. Я ненавижу использовать слово "духовность", я просто верю в то, что мы все связаны", – заявил Брэд Питт.

Не обошел актер и вопрос о возрасте. Брэд Питт в 55 лет не теряет своего статуса секс-символа, а немало его поклонниц даже в шоу-бизнесе не могут сдержать эмоций от общения с ним. Однако сам актер об этом не задумывается, а с годами понимает, что для него важен не статус или возраст, а время, проведенное с близкими людьми.

"Я стал лучше осознавать время, стало больше опыта, хорошего и плохого. Чем старше ты становишься, тем больше собственные взлеты и падения не кажутся победой или потерей. Для меня намного важнее стало время, как именно ты его проводишь и с кем", – добавил Брэд Питт.