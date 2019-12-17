Брэд Питт пришел на праздничную вечеринку Дженнифер Энистон, – СМИ

Прошло более 15 лет после громкого развода актеров Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Понадобилось немало времени, чтобы звезда простила бывшего возлюбленного за измену и наладила с ним дружеские отношения. На днях стало известно, что Дженнифер Энистон даже позвала Брэда Питта на праздничную вечеринку.

Голливудские друзья Дженнифер Энистон неоднократно говорили, что актриса – главная звезда их вечеринок. Она не любит кичиться в сети соответствующими кадрами, однако охотно устраивает праздничные вечера в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным E! News, на днях Дженнифер Энистон пригласила друзей по случаю Рождества. Послала она приглашение и бывшему мужу Брэду Питту.

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Знаменитый красавец пытался незаметно прийти в дом, однако папарацци все же успели сделать не совсем удачное фото, которое подтверждает его визит к Дженнифер Энистон. По словам журналистов, Брэд Питт был одним из первых гостей мероприятия и предпоследним покинул имение.

Брэд приехал чуть позже 7 вечера. За ним подтянулись и другие гости. Он был одним из первых, кто приехал, а покинул дом предпоследним, около 11 вечера,

– отметил инсайдер.

Кроме Брэда Питта, на рождественской вечеринке можно было увидеть Тома Хэнкса и Риту Уилсон, Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава, Лизу Кудров и Майкла Стерна, Риз Уизерспун, Гвинет Пэлтроу и Фреда Фелчака и других. Всего за сутки актриса устроила праздник для своих звездных друзей, заказав еду в одном из престижных ресторанов Голливуда.

"Близкие друзья встретились, чтобы отметить праздник. Все были одеты удобно и непринужденно. Угощение привезли в тот же день, и до прихода 50 гостей уже было все готово", – добавили источники таблоида.

Что известно об отношениях Питта и Энистон?

У одной из главных звезд "Друзей" после выхода сериала было немало поклонников, однако ее сердце покорил тогда еще малоизвестный актер Брэд Питт. Дженнифер Энистон познакомилась с ним на съемочной площадке франшизы и с тех пор все чаще появлялась с красавцем на светских мероприятиях.



Пара поженилась в 2000 году. Брэда Питта и Дженнифер Энистон называли идеальной парой в Голливуде. Однако их семейная идиллия длилась недолго: через 5 лет Питт закрутил роман с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Узнав об этом, Дженнифер Энистон быстро подала документы на развод. Расторжение брака было быстрым, ведь пара не имела общих детей и без шума поделила имущество. В 2019 году инсайдеры заявили, что Брэд Питт до сих пор чувствует себя виноватым перед экс-возлюбленной и даже извинился перед ней на ее 50-летие.