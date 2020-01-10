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Брэд Питт признался, что Брэдли Купер спас его от алкогольной зависимости

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Брэд Питт и Брэдли Купер / Getty Images

Ранее американский актер откровенно признался, что после развода с женой Анджелиной Джоли глушил все проблемы алкоголем. Знаменитость обращался за профессиональной помощью в лечении зависимости. Однако на днях стало известно, что голливудский коллега Брэдли Купер помог звезде попрощаться с алкоголизмом.

Брэд Питт одержал победу и звание лучшего актера кинопремии National Board of Review за свою роль в фильме "Однажды в Голливуде". Во время речи он со сцены выразил благодарность своему коллеге и хорошему другу Брэдли Куперу. Как сообщает издание Page Six, слова благодарности касались помощи в преодолении алкоголизма.

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Так, Брэд Питт находил утешение в рюмке после громкого развода с женой Анджелиной Джоли. Он пытался залить алкоголем все совершенные ошибки и обиды, которые пришлось пережить его семье.

Тогда из пропасти актер вернулся к полноценной жизни благодаря обществу анонимных алкоголиков. Однако, как выяснилось, звездные коллеги тоже приложили усилия, чтобы голливудский актер поборол свою зависимость.

Брэдли положил свою дочь в постель и сразу же примчался сюда. Он милый. Я поборол алкоголизм благодаря этому парню и с тех пор стал счастливее. Я люблю тебя и спасибо тебе,
– тронул Брэд Питт.

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Брэд Питт и Брэдли Купер / Getty Images

Актер не признался, в чем именно заслуга Брэдли Купера, однако его искренность и слова благодарности вызывают уважение к звезде, которая не оставила Брэда Питта в беде.

Известно, что Брэдли Куперу тоже пришлось преодолеть алкогольную и наркотическую зависимость почти два десятилетия назад. Тогда знаменитости помогло стать на истинный путь понимание того, что он может загубить свой потенциал.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Алкоголь Брэд Питт Брэдли Купер
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