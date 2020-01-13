Брэд Питт снялся в рекламе весенней коллекции Brioni: видео

Бренд Brioni представил кампейн коллекции весна/лето 2020, лицом которой стал Брэд Питт. О том, что звезда фильмов Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и Джеймса Грея "К звездам" станет амбассадором новой коллекции итальянский дом моды объявил еще 19 ноября.

В официальном заявлении бренда отмечают: "Brioni рады представить Брэда Питта, как своего амбассадора. Как икона кино и стиля, Питт символизирует и закрепляет связь Brioni с Голливудом."

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На официальном инстаграм-странице Brioni опубликовали видео с названием Tailoring Legends, на которых Питт изображен в нетипичных для себя ситуациях. На одном из роликов он в белоснежной рубашке и классическом костюме вживается в новую роль.

А на другом – в серых брюках и черном джемпере с пиджаком занимает режиссерское кресло и готовится к съемкам очередного кино в Лос-Анджелесе.

Вскоре итальянский бренд будет праздновать свое 75-летие и рекламная кампания с участием Брэда Питта посвящена именно этому событию.

Я всегда восхищался элегантным и вневременным дизайном Brioni. Бренд олицетворяет творчество, качество и совершенство,

– отметил Брэд Питт.

Ранее послом Brioni был Пирс Броснан и другие звезды Голливуда.

Что известно о бренде Brioni?

Brioni – итальянский производитель мужской одежды, который шьет мужские костюмы, кожаные изделия, обувь, а также изготавливает очки и духи. Предприятие было основано в 1945 году в Риме. Название происходит от бывших итальянских островов Бриони у западного берега Истрии. Сейчас эта территория принадлежит Хорватии. В 2012 году Brioni приобрел французский холдинг Kering. Сейчас компания продает свою одежду по всему миру через собственные 46 аутлетов, один из которых есть в Киеве, и сети универмагов.