Брэда Питта заметили в компании известной актрисы: фото

55-летний голливудский актер уже не впервые появляется публично с 30-летней американкой Алией Шокат. Вместе они посетили художественную выставку в Лос-Анджелесе на прошлой неделе. На этот раз слухи пара подогрела появлением на премьере оперы Канье Веста в Hollywood Bowl.

Ни одна новая раль голливудской звезды не вызывает такого резонанса и интереса поклонников, как его личная жизнь. После расставания с Анджелиной Джоли Бреду Питту приписывали не один роман, но ни один из них не подтвердился. Сейчас внимание поклонников приковано к звезде сериала "Замедленное развитие" Алии Шокат, которая сыграла Мейби Фюнке.

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На прошлой неделе в компании актрисы Брэда Питта заметили в галерее Wilding Cran в Лос-Анджелесе. Ранее пара вместе посетила премьеру спектакля "A play is a poem". После театра они вдвоем решили поужинать в одном из ресторанов города. Это зафиксировали посетители заведения. С тех пор не утихают слухи о возможном романе между звездами.

На днях Алию Шокат и Брэда Питт видели на опере Канье Веста "Nebuchadnezzar". Они сидели рядом в VIP-ложе в Hollywood Bowl. Как сообщают инсайдеры изданию People, слышать о возможном роман – значительное преувеличение.

Они просто друзья, никакой романтики. На выходных Питт вместе с друзьями, среди которых и Алия, посетили шоу Канье Веста. Всей большой компанией они сидели в VIP-ложе. Брэд Питт выглядел мило с Алией, но это совсем не романтика,

– рассказал представитель близкого окружения знаменитости.

Что известно об Аллии Шокат?

Американская актриса была номинирована на премию Молодой актер в 2002 году за роль в телесериале "Состояние исступления", а в 2005 году получила ее за роль Мейби Фюнке в телесериале "Замедленное развитие". Также она была трижды номинирована на премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в комедийном сериале "Замедленное развитие". Шокат любит рисовать. Она участвовала в выставках в Лос-Анджелесе, Мехико и Париже. Кроме того, актриса любит заниматься музыкой и петь в джаз-барах.