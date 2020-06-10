Американский киноактер давно не появлялся на прогулках с дочкой из-за карантинных ограничений. Брэдли Купер в конце концов смог навестить трехлетнюю дочь Лею и попал в объектив папарацци с маленькой красавицей на руках.

После громкого расставания с моделью Ириной Шейк совместная дочь звезд живет как с мамой, так и со знаменитым папой. График встреч актера с девочкой нарушил карантин в США, однако Брэдли Купер все же нашел возможность увидеть кроху, информирует Daily Mail.

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Папарацци подловили их вчера, 9 июня, в Нью-Йорке. Девочка Леа выглядела сонной и недовольной от раннего подъема. На ней была ярко-розовая майка и светлая юбочка, а волосы остались взъерошенными. Девочка была без обуви, ведь к автомобилю звездный папа нес ее на руках.

В то время Брэдли Купер предстал в легких синих брюках, белой футболке и черной бейсболке, надев коричневые ботинки в солнечную погоду. Актер не пренебрег действующими карантинными ограничениями и прихватил защитную маску.

Напомним, что по-поводу опеки над дочерью Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились без вмешательства суда и остались в прекрасных отношениях после развода. Так, родители решили проводить время и заботиться о Лее 50/50. Кроме того, экс-супруги решили жить в одном городе Нью-Йорке и ориентироваться на свои рабочие графики во время разделения родительских обязанностей.