Брюс Уиллис на карантине побрил дочь наголо: видео
Голливудский актер Брюс Уиллис проводит карантин вместе с детьми. В сети появилось видео, где знаменитость стрижет дочь наголо.
Брюс Уиллис изолировался на время пандемии коронавируса вместе с бывшей женой Деми Мур и детьми. Экс-супруги делятся общими фотографиями в сети. Их дочь Таллула опубликовала ролик, на котором показала, как отец делает ей стрижку.
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24-летняя Таллула распространила впечатляющее видео на личной странице в инстаграме. На нем видно, как Брюс бреет ее голову парикмахерской машинкой. Девушка выглядит очень довольной собой.
Стоит отметить, что такая стрижка подходит звездной дочери и ее образ очень оригинален и экстравагантен. На ролике она в бежевой блузке свободного кроя. Шею девушки украшают минималистичные подвески с сердечками, а на руках есть браслеты золотистого цвета.
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