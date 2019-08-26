Брюс Уиллис спасает детей из приюта в первом трейлере фильма "Сиротский Бруклин": видео

Известный "крепкий орешек" Брюс Уиллис в очередной раз предстанет в роли героя в детективной драме "Сиротский Бруклин". В сети появился первый трейлер будущего фильма, в котором также сыграет Эдвард Нортон.

Дебютный официальный трейлер будущей премьеры "Сиротский Бруклин" появился на YouTube-канале компании Warner Bros. Pictures.

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В ленте сыграют такие популярные актеры как Брюс Уиллис и Эдвард Нортон. Каждому из них досталась сложная роль довольно особенных персонажей. А саундтрек к картине написал лидер популярной рок-группы Radiohead Том Йорк.

По сюжету, события разворачиваются в Нью-Йорке 1950-х годов. Аферист Фрэнк Минна, которого сыграет Брюс Уиллис, спасает четверых детей из приюта и становится их наставником. Однако его неожиданно убивают. Один из учеников Фрэнка Лайонелл Эссрог, роль которого досталась Эдварду Нортону, решает стать детективом, чтобы найти убийцу своего друга и учителя. Однако у него есть одна проблема – он страдает синдромом Туретта, то есть часто совершает непроизвольные действия или выкрикивает слова, бывает, даже ругательные. Однако на пути к цели отыскать убийцу своего друга даже болезнь не становится для него проблемой.

В украинских кинотеатрах картину можно будет увидеть с 31 октября.

Смотреть трейлер к фильму "Сиротский Бруклин": видео