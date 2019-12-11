Букингемский дворец запретил известному дизайнеру использовать Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь попала в скандальные новости. Дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер использовала Меган Маркл для рекламы в сети. На это мгновенно отреагировал Букингемский дворец.

Как сообщают инсайдеры Page Six, еще во времена актерской карьеры Меган Маркл дружила с дизайнером Дженнифер Мейер. Жена принца Гарри часто надевала украшения из коллекций ее звездной подруги, чем охотно щеголяла владелица бренда на официальной инстаграм-странице.

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Однако после королевской свадьбы Меган Маркл стала представительницей Букингемского дворца и должна придерживаться протокольных правил, о чем отметили помощники Елизаветы II. Поэтому рекламировать любую продукцию герцогиня Сассекская не может. Представители королевской семьи уже обратились к американскому дизайнеру с требованием удалить все фотографии из сети, особенно, с маленьким Арчи Гаррисоном. Дженнифер Мейер отреагировала на сообщение, удалив с инстаграм-страницы все кадры с Меган Маркл.

Мы попросили Дженнифер Мейер удалить изображения, поскольку они могут навредить Меган и королевской семье,

– рассказал инсайдер.

Кроме этого, представители дворца добавили, что Дженнифер Мейер нарушила соглашение о конфиденциальности. В то же время другие источники уверяют журналистов, что дизайнер начала переговоры с представителями королевской семьи. Пока неизвестно, какую альтернативу предложит Букингемскому дворцу Дженнифер Мейер.



Реклама со страницы Дженнифер Мейер / People

Интересно, что на странице ювелирного бренда красовалась не только Меган Маркл. Дизайнер охотно показывала голливудских звезд в собственных изделиях. В частности, в блоге Дженнифер Мейер можно увидеть Джессику Альбу, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Дженну Деван, Хейли Бибер и других знаменитых красавиц.