"Бумбокс" презентовал вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон": в чем его особенность

В пятницу 13-го популярная украинская группа "Бумбокс" презентовала долгожданную вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон". Пластинка привлекла немалое внимание меломанов, ведь до сих пор заключительные треки не публиковались в сети.

Как известно, в первой части студийного альбома "Бумбокс" вошли песни "Держи меня", "Бездна", "Твой на 100%", "ДШ", "Ангела", "Увидимся", которые обрели бешеную популярность в сети. Особое внимание привлекли дуэтные песни группы с Тиной Кароль и The Gitas. Поэтому меломаны еще с сентября ждали вторую часть пластинки, которая вобрала 5 новых песен, до сих пор не изданных "Бумбоксом".

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Интерес к творчеству коллектив подогрел и громкими гастролями, которые завершились 30 ноября. Меломаны наслаждались новыми треками "Бумбокса" и уже известными хитами. Сразу после турне коллектив совместно с режиссером Стасом Гуренко создал клип на песни "Твой номер / Плющ", которые выпустили в качестве лид-сингла. 13 декабря меломаны наконец услышали долгожданные композиции в исполнении популярных музыкантов и солиста Андрея Хлывнюка.



Андрей Хлывнюк солист группы "Бумбокс" / Пресс-служба

Чем особенный "Тайный Код: Рубикон. Часть 2": ответ Андрея Хлывнюка

1. "Рисунки на стенах". Это очень интересная история, потому что песня сразу же после написания начала жить своей жизнью. Песня, которую я исполняю по просьбе своих друзей уже задолго до выхода пластинки прямо под гитару в Одессе, во Львове, в Харькове. Песня, которую попросил для выхода на ринг один из наших чемпионов. Песня, которая четыре месяца назад спасла меня от серьезного эмоционального скачка. "Рисунки на стенах" – это не только про меня, не только о победах. Это о римском "помни о смерти" в смысле люби жизнь.

2. "Твой номер". Песни "Твой номер" и "Плющ" мы вчера экранизировали вместе, как одну большую работу. Как по мне "Твой номер" – это самая светлая песня на этой пластинке. Не то, что я считаю все остальные темными, я их все люблю. Но в ней есть нечто такое, что заставило меня играть ее на концертах еще до того, как вторая часть появилась, и эта песня уже стала хитом в первой части тура. Люди, не зная ее, под конец ее пели. Люди, которые ездили за нами в турне, а это достаточное количество людей, которые приезжали от концерта к концерту, некоторые даже из-за рубежа приезжали. Я всем им благодарен, все эти люди пели эту песню и просили, чтобы мы выполняли ее. Это песня о том, как в серые будни у людей иногда происходят встречи, которые придают им крылья лучше чем энергетические напитки, или новые машины, или успех на работе. Это песня о любви.

3. "Рубикон". Песня, которая стала частью названия пластинки "Тайный Код. Рубикон". Первая часть была названа словами из песни "Твой на 100 %", а вторая часть "Рубикон" обязан этой русскоязычной песне. Вы себе как хотите, а я считаю ее и подарком, и диалогом с теми, кого я, надеюсь только на время, а не навсегда, потерял по ту сторону линии фронта. Это "Рубикон" и это Бумбокс.

4. "Упало небо". Это классическая бумбоксовская баллада. Если у вас разбито сердце, она вам его полечит. Для того и от того написана. В ней мы использовали бэк-вокалы, не мои, что является необычным для Бумбокса, едва ли не впервые это произошло. Там вместе играют и диджей и барабанщик, и от этого, на мой взгляд, складывается очень интересная атмосфера. Мы будем играть ее еще много лет, поэтому наберитесь терпения. А девушкам, которые слушают такую музыку, как Бумбокс, скажу: "Извините, я не хотел, чтобы вы плакали".

5. "Плющ". Рабочее название песни было "Леся". Она на стихотворение Леси Украинки "Плющ". Это, кроме низкого поклона классике украинской литературы, еще и работа, которая спасла меня от ныряния в глубокую депрессию. Иногда у всех в жизни происходят потери и этот стих про одну из таких потерь. Я не исследователь творчества Леси Украинки, я не знаю, хотя следует поинтересоваться и я это обязательно сделаю, какую именно потерю имела в виду поэтесса: физическую или просто потерю любви, однако теперь это как эссенция, как лекарство от таких потерь. Я написал эту песню легко и хотел, чтобы она стала саундтреком украинского фильма, что так и называется "Леся". Я очень хочу, чтобы это кино вышло в свет. Я верю, что этой ленте быть. Эта песня – это классическая для Бумбокса баллада для кино. Это акустика и струнные инструменты. Если вы любите такую музыку, то пусть это будет для вас сюрпризом и подарком.

6. Abrásame feat The Gitas (spanish version). Испанская версия песни “Держи меня”. Мы записали ее вместе с Сашей Чемеровым и The Gitas. Так случилось, что у него в группе есть носители испанского языка и у нас был режиссер дубляжа. Это был фантастический опыт, песня приобрела совсем другую окраску. На этом примере вы поймете, как язык может повлиять на музыкальное произведение, не смотря на то, что там ни слова ни музыка не изменились.

7. "Твой номер" акустическая версия. Акустическая версия этой песни, я ее очень люблю. Это такой светлый луч пластинки, которая стала последним аккордом для диска и теперь у нас есть готовая для прослушивания двойная пластинка группы Бумбокс образца 2019-го года "Тайный Код: Рубикон".

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