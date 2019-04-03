Был ли секс между участниками Spice Girls: Мел Би опровергла заявление Холлиуэлл о лесби-романе

На днях участница группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) рассказала, что у нее была интимная связь с коллегой по группе – Джерри Холлиуэлл(Хорнер). Впоследствии Мел Би пожалела о своих словах и добавила, что это была просто забава и Джерри не станет отрицать этого. Однако Хорнер таки не смолчала и опровергла заявление об их лесби-романе.

Представитель Джерри Холлиуэлл заявил, что заявление об интиме между участниками группы – неправда, пишет People.

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Джерри было обидно читать эти слухи. Она любит Spice Girls и хотела бы, чтобы все знали, что эта информация ложна и губительна для ее семьи. Однако она с нетерпением ждет начала тура,

– подчеркнул представитель.

Впоследствии, как сообщает издание Daily Mail, Мел Би разозлилась из-за опровержения Джерри. По ее словам, Холлиуэлл выставила ее "лгуньей".

"Она как бы пытается стереть нашу историю", – говорится в источнике.

Отметим, что 5 ноября британская женская группа Spice Girls официально объявила

о своем воссоединении после 17 лет перерыва. Однако теперь неизвестно, состоится ли запланированный тур, который запланирован на лето 2019 года, после скандала между Мелани и Джерри.



Джерри Холлиуэлл и Мелани Браун / Getty Images