Был ли секс между участниками Spice Girls: Мел Би опровергла заявление Холлиуэлл о лесби-романе

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Джерри Холлиуэлл и Мелани Браун
Джерри Холлиуэлл и Мелани Браун / www.gettyimages.com

На днях участница группы Spice Girls Мелани Браун (Мел Би) рассказала, что у нее была интимная связь с коллегой по группе – Джерри Холлиуэлл(Хорнер). Впоследствии Мел Би пожалела о своих словах и добавила, что это была просто забава и Джерри не станет отрицать этого. Однако Хорнер таки не смолчала и опровергла заявление об их лесби-романе.

Представитель Джерри Холлиуэлл заявил, что заявление об интиме между участниками группы – неправда, пишет People.

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Джерри было обидно читать эти слухи. Она любит Spice Girls и хотела бы, чтобы все знали, что эта информация ложна и губительна для ее семьи. Однако она с нетерпением ждет начала тура,
– подчеркнул представитель.

Впоследствии, как сообщает издание Daily Mail, Мел Би разозлилась из-за опровержения Джерри. По ее словам, Холлиуэлл выставила ее "лгуньей".

"Она как бы пытается стереть нашу историю", – говорится в источнике.

Отметим, что 5 ноября британская женская группа Spice Girls официально объявила
о своем воссоединении после 17 лет перерыва. Однако теперь неизвестно, состоится ли запланированный тур, который запланирован на лето 2019 года, после скандала между Мелани и Джерри.

Джері Холлівел і Мелані Браун
Джерри Холлиуэлл и Мелани Браун / Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Скандал Spice Girls Секс-скандал
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