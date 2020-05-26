Была безумная паника: Светлана Тарабарова рассказала о второй беременности в период пандемии

Украинская певица Светлана Тарабарова уже в сентябре 2020 года второй раз станет мамой. Звезда поделилась, что ее вторая беременность протекает сложнее, чем первая, а пандемия коронавируса в Украине также внесла свои коррективы в ее будни.

О своей второй беременности певица Светлана Тарабарова сообщила в сети 19 мая. Почти через два года после рождения первого сына Ивана она и ее муж Алексей Бондарь ждут пополнения в семье. В прямом эфире с ведущими канала "Украина" звезда рассказала, что уже знает пол малыша, но пока не определилась с именем, сообщает "РБК-Украина".

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У нас проходят дебаты по этому поводу. Вот с Иваном у нас не было никаких вариантов – мы ждали его, мы об этом мечтали 2 года – еще до того, как я забеременела. Мы знали, что у нас будет мальчик по имени Иван. А сейчас я активно говорю, что есть одно имя, которое мне нравится, а вот муж предлагает поискать другие варианты,

– рассказала Тарабарова.

Кроме этого певица поделилась, что вторая беременность для нее стала тяжелее, но она все равно счастлива, что их семья впоследствии станет больше: "Нюансы определенные есть – это трудно, когда у тебя есть маленький ребенок и ты не можешь сказать: "Иван, мама сейчас устала, мама хочет поспать". Ведь он не понимает – ему нужна мама. Но мы об этом мечтали. Мы счастливы, хотя и знаем, что будет очень трудно, но настроены позитивно".

Как пандемия коронавируса повлияла на вторую беременность?

Особые трудности выпали на ее вторую беременность из-за пандемии коронавируса, которая шокировала весь мир весной 2020 года. Звезда не ожидала такого развития событий, поэтому не знает, как будут проходить ее роды в сентябре.

Из-за карантина было очень страшно в первый период. Потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за организм. Была безумная паника – как лечатся беременные – так, на всякий случай. И потом я узнала, что беременные плюс-минус легко переносят. Но я полностью придерживалась карантина, мы очень боялись и почти никого не пускали домой. Сейчас уже немножко отпустило нас всех,

– добавила Светлана.

Сейчас артистка была в больнице всего несколько раз, без надобности старается не ездить. Последние 2 УЗИ она ездила сама без мужа, потому что пускают на прием только мамочек.