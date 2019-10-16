Была любовницей своего мужа, – Оля Полякова потрясла заявлением

Популярная украинская певица Оля Полякова поразила поклонников откровенным заявлением. Артистка призналась, что перед браком со своим мужем она была его любовницей.

Как рассказала певица в программе "Зірковий шлях", в начале ее романа с Вадимом Поляковым мужчина был женат. Однако долго Оля не оставалась в статусе любовницы. Как только между парой вспыхнули чувства, он официально развелся и начал встречаться с харизматичной артисткой.

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Я была любовницей у своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, не стал мучить ни одну, ни вторую. Он этот круг разорвал и все. Но я пережила эту историю, знаю, что это такое, понимаю эту женщину, ее горе, и треугольник – это неприятно. Это трагическая ситуация,

– призналась Оля Полякова.

Кроме этого, она посоветовала всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации, не жить в любовном треугольнике. В таком случае, как утверждает Оля Полякова, лучше либо вернуть мужа, либо уйти от него.

Сейчас артистка счастливо живет со своим мужем в их имении в Киевской области. Пара совместно воспитывает дочерей Марию и Алису. В то же время Оля Полякова не скрывает, что ее любимый проводит больше времени с детьми, чем она.

"Вадим с детьми занимается, он у нас мама-папа. У него поздно появились дети, поэтому он очень сознательный с ними, хороший отец, хочет видеть, как они растут. Он очень много работал в своей жизни, сегодня работает значительно меньше", – добавила она.

Что известно о браке Оли Поляковой?Артистка призналась в интервью 2015 года, что познакомилась с бизнесменом Вадимом Поляковым достаточно случайно. Она получила заказ на выступление на благотворительном вечере, который оказался днем рождения мужа. Узнав об обмане, Оля Полякова устроила большой скандал и отказалась выходить на сцену. За выходку друзей Вадим решил лично извиниться и начал общение с артисткой. Уже после концерта между ними начался роман.



К алтарю Оля и Вадим пошли в 2004 году. После церемонии супруги поселились в доме бизнесмена, который, по словам певицы, сначала напоминал холостяцкое жилище. Теперь Оля Полякова сделала роскошный ремонт, который демонстрирует своим подписчикам в микроблоге.