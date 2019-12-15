Было о чем помолчать, – Ахтем Сеитаблаев рассказал о встрече с мамой

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Ахтем Сеитаблаев / Facebook / @filmhomeward

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения стал главным героем драматического фильма "Домой". Съемки, которые проходили в селе Стрелковое на Арабатской стрелке, дали ему возможность увидеться с мамой. Эта встреча стала первой в течение четырех лет. После молчания и слез был трогательный семейный разговор.

Изнурительные графики актеров и длительные съемки в разных уголках Украины не всегда препятствуют семейным отношениям. Сценическая площадка вблизи условной границы с оккупированным Крымом позволила режиссеру Ахтему Сеитаблаеву увидеться с матерью. В разговоре с Екатериной Осадчей он признался, что эта встреча стала первой за непростые четыре года.

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Племянник Ахтема Сеитаблаева привез маму знаменитого актера на съемки. Это стало большой мотивацией для работы над сложным проектом фильма "Домой".

Мы были рядом два дня. Поначалу много молчали, потому что было о чем, мама плакала... Потом мы много разговаривали: кто вырос, кто родился, потому что у нас достаточно большой род, более тысячи человек,
– поделился режиссер.

Прекрасную возможность встретиться с 80-летней бабушкой имели и двое детей актера.

Сеітаблаєв
Ахтем Сеитаблаев / Facebook 

На вопрос о том, не хотят ли его родители переехать в Киев, Ахтем Сеитаблаев ответил, что неоднократно предлагал им перебраться в столицу, однако ответ родных остается неизменным на протяжении многих лет: "Пускай выезжают они!".

Напомним, 7 ноября в Украине состоялась долгожданная премьера фильма "Домой" (Evge) режиссера Наримана Алиева. Кинолента приковала внимание тысяч киноманов, ведь именно она поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм" ("Лучший фильм на иностранном языке") на церемонии награждения премии Оскар 2020.

Фильм "Домой": смотрите трейлер

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Ахтем Сейтаблаев Фильм "Домой" LifeStyle
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