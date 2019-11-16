Быстро и технично: Алисия Викандер призналась, как она снимается в интимных сценах

Алисия Викандер в 31 год стала одной из самых успешных актрис Голливуда. На днях она рассказала, стесняется ли сниматься в интимных сценах и как проходит этот процесс.

Откровенной информацией Алисия Викандер поделилась в интервью британскому Harper's Bazaar. Актриса не обошла вопрос об интимных сценах, ведь в фильме "Птица землетрясения" (Earthquake Bird) она является партнершей Наоки Кобаяси.

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Голливудская звезда не скрывала, что пытается снять сексуальные кадры с первого дубля, поскольку именно тогда ее игра будет выглядеть в кадре убедительно. В то же время Алисия Викандер добавила, что ее муж Майкл Фассбендер с пониманием относится в таким пикантным сценам и не устраивает скандалы из-за новых провокационных съемок.

Все на съемочной площадке готовы, потому что мы должны снять эту сцену за один дубль. Как танцорам ставят хореографию, так же и у нас. Я думаю, что это способ сделать так, чтобы всем было комфортно. Хотя порой бывает странно и неудобно. Однако мы все же стараемся через объектив передать немного магии, чтобы зрители поверили, что все по-настоящему,

– рассказала Алисия Викандер.

Кроме этого, актриса вспомнила, что впервые в пикантной сцене появилась в 20 лет. Тогда Алисия Викандер и вывела стратегию – снимать такие кадры с первых дублей.

"Я снялась в своей первой сексуальной сцене, наверное, лет в 20. Все было очень технично, как и должно быть. Я стараюсь, чтобы этот процесс был быстрым и приятным", – добавила она.



Кадр из фильма "Тюльпанная лихорадка" / пресс-служба

Что известно о фильме "Птица землетрясения"?

Это экранизация популярного романа Сюзанны Джонс. По сюжету, события происходят в 1989 году в Японии. Британка Люси Флай, которую мастерски сыграла Алисия Викандер, поругалась с родителями и решила переехать в Токио. Там она на протяжении 10 лет занимается переводами текстов на английский. Идиллия в жизни заканчивается, когда внезапно исчезает ее близкая подруга. Подозрение в краже падает на Люси, а в ее любовном треугольнике замешан местный фотограф Тейжи (Наоки Кобаяси).

"Мне нравится, что моя героиня не жертва. Она всегда вызывает у зрителей мысль: "можно ли ей доверять? Какие же ее намерения?" Трудно убедить себя, чтобы попробовать что-то новое, но я люблю это", – поделилась Алисия Викандер.

Премьера фильма "Птица землетрясения" в Великбритании состоялась 1 ноября 2019 года.

"Птица землетрясения": смотрите видео трейлеру